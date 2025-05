João Pessoa é a capital nordestina com melhor qualidade de vida, segundo o IPS 2025

O Índice de Progresso Social (IPS) 2025, divulgado nesta quinta-feira (29), aponta João Pessoa como a capital nordestina com melhor qualidade de vida e a 9ª do Brasil. Com nota 67, a capital paraibana superou cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre, com destaque nas áreas de meio ambiente, qualidade da internet e telefonia móvel. Também está entre as 35 cidades com melhor desempenho na dimensão ‘Oportunidades’, principalmente pelo acesso à educação superior.

O prefeito Cícero Lucena recebeu a notícia com muita alegria, e se mostrou orgulhoso em saber que a capital paraibana aparece à frente de grandes cidades do Sul e Sudeste. “Fico muito feliz com esse reconhecimento, porque demonstra que estamos no caminho certo e aumenta a nossa responsabilidade de fazer cada vez mais de melhor”, celebrou o gestor.

“O estudo mostra o reconhecimento do trabalho que vem sendo executado pela gestão do prefeito Cícero Lucena em João Pessoa ao longo dos últimos anos. A cidade vem crescendo a passos largos, vem melhorando sua infraestrutura, seja de mobilidade urbana, seja sua infraestrutura turística, e na prestação de serviço público a toda a sociedade. O resultado é a qualidade de vida prestada à população de João Pessoa e o desejo de pessoas de outros estados de querer vir morar aqui”, destacou o secretário de Gestão Governamental e Articulação Política, Rougger Guerra.

Dados por estados – A Paraíba ocupa a 10ª posição no ranking nacional entre os estados e é a melhor colocada das regiões Norte e Nordeste, com nota geral de 61,09. O bom resultado é impulsionado principalmente pela dimensão de Necessidades Humanas Básicas, que avalia acesso à comida, saúde, água potável, habitação e segurança. O estado também se destaca nas dimensões ‘Fundamentos do Bem-Estar’ e ‘Oportunidades’.

O IPS Brasil analisa os 5.570 municípios do País com base em 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. Os dados são públicos, atualizados e cobrem pelo menos 95% dos municípios. A metodologia inclui normalização, verificação de qualidade e aplicação de pesos estatísticos.

Mesmo com Produto Interno Bruto (PIB) per capita inferior a muitos municípios, João Pessoa e Campina Grande apresentam desempenho social acima do esperado. “Tanto João Pessoa como Campina Grande conseguem entregar um resultado social muito acima do que seria previsível apenas se considerarmos o PIB per capita”, afirma Beto Veríssimo, coordenador do IPS Brasil.

O que o IPS Brasil 2025 avalia – O Progresso Social foi definido por um grupo de especialistas acadêmicos e sintetizado pelo SPI (Social Progress Imperative) como “a capacidade da sociedade em satisfazer as necessidades humanas básicas, estabelecer as estruturas que garantam qualidade de vida aos cidadãos e dar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial máximo”.

O IPS Brasil 2025 avalia o progresso social com base em 57 indicadores distribuídos em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. O índice foi desenvolvido por uma parceria entre Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Anattá, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative.

Diferente de indicadores econômicos como o PIB e o IDH, o IPS mede diretamente resultados sociais e ambientais. É baseado exclusivamente em dados públicos e atualizado anualmente, com fontes como DataSUS, CadÚnico, Anatel, MapBiomas e Instituto de Estudos para Políticas de Saúde.

A edição 2025 inclui novos indicadores: Consumo de Alimentos Ultraprocessados, Resposta ao Benefício Previdenciário, Resposta a Processos Familiares, Índice de Vulnerabilidade das Famílias e Famílias em Situação de Rua. A plataforma permite acompanhar tendências, medir a efetividade de políticas públicas, analisar o perfil detalhado dos municípios e compará-los com outros de características semelhantes. https://ipsbrasil.org.br/.

As capitais com melhor qualidade de vida, segundo o Índice de Progresso Social, são:

1 – Curitiba (69,89)

2 – Campo Grande (69,63)

3 – Brasília (69,04)

4 – São Paulo (68,88)

5 – Belo Horizonte (68,22)

6 – Goiânia (68,21)

7 – Palmas (68,18)

8 – Florianópolis (67,91)

9 – João Pessoa (67,00)