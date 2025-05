Seinfra dá continuidade aos serviços de manutenção nesta quinta-feira

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realiza, nesta quinta-feira (29), a Operação Tapa-Buraco, além de outros serviços como manutenção de galerias e da iluminação pública, que acontecem em mais de 30 bairros da Capital.

A Operação Tapa-Buraco vai percorrer os bairros do Cristo, Portal do Sol, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Aeroclube, Bessa, Bairro dos Estados, Tambauzinho, Expedicionários, Funcionários, Geisel, José Américo, Centro, Cruz das Armas, Tambiá, Alto do Mateus, Jardim Veneza, João Paulo II, Costa e Silva, Cuiá, Oitizeiro, Bairro dos Ipês, Mumbaba, Castelo Branco,Valentina e Muçumagro.

Os serviços de manutenção na rede de drenagem estão sendo intensificados no Bairro das Indústrias, Cruz das Armas, Varadouro e Mangabeira. Os serviços realizados nesta quinta-feira são desobstrução e recuperação de galeria e secagem de fossa.

Confira a programação de manutenção de iluminação pública, que acontece nos seguintes bairros: João Paulo II, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Oitizeiro, Trincheiras, Varadouro, Mangabeira IV, Jardim Cidade Universitária, Água Fria, Castelo Branco, Torre, Expedicionários, Padre Zé, Mandacaru e Jardim Mangueira.

Atendimento – As solicitações dos serviços de manutenção como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e troca de lâmpadas queimadas podem ser feitos por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.