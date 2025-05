Colégio Militarizado promove passeata para combate ao abuso e exploração sexual infantil

Posted on

O Governo de Roraima realizou a entrega de um caminhão-baú refrigerado à Aagriprorr (Associação dos Agricultores e Produtores Rurais de Roraima) em Rorainópolis. A ação foi neste sábado, 10, e fez parte de uma série de entregas e inaugurações do Executivo no município. Com a entrega, será fortalecida a agricultura familiar no Sul do Estado, […]