Parceria com Assembleia Legislativa vai fortalecer Instâncias de Governança do Turismo

Na última semana, foi realizada uma reunião no CAM (Centro de Apoio aos Municípios) da Assembleia Legislativa de Roraima para acertar os termos da parceria com a Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) para o fortalecimento das Instâncias de Governança do Turismo de Roraima. Na reunião com a presidente em exercício do CAM, deputada Aurelina Medeiros, foi acertada a formalização das IGRs (Instâncias de Governança do Turismo) das três regiões turísticas de Roraima: Extremo Norte do Brasil, Roraima – A Savana Amazônica e Águas e Florestas da Linha do Equador.

As Instâncias de Governança Regional são unidades de gestão compartilhada do turismo, conforme o Programa de Regionalização do setor, adaptadas às especificidades locais. Em Roraima, as três regiões turísticas estão passando por um processo de fortalecimento que visa promover o turismo local, para que os municípios se consolidem dentro do Mapa Brasileiro do Turismo.

Para Bruno Muniz de Brito, diretor do Departamento de Turismo da Secult, essas regiões vão dar vida às IGRs homônimas, que são entidades constituídas pelo poder público, iniciativa privada e organizações da sociedade civil, com o objetivo de construir, direcionar e alinhar a política de turismo regional. “As IGRs visam fortalecer as cadeias produtivas do turismo dos municípios que fazem parte de cada região”, disse o diretor.

A região turística Extremo Norte do Brasil reúne identidade histórica, cultural, econômica e uma paisagem turística singular. Ela é formada pelos municípios de Amajari, Bonfim, Normandia, Pacaraima e Uiramutã. Aqui se encontra o ponto mais setentrional do país, no Monte Caburaí, além de atrativos turísticos como o Monte Roraima e Tepequém, região de serras que também inclui os mesmos municípios.

A Savana Amazônica é composta por cinco municípios: a capital Boa Vista e os municípios de Cantá, Mucajaí, Iracema e Alto Alegre, caracterizados por suas belas cachoeiras e trilhas para os amantes do turismo de aventura, piscinas naturais e uma grande riqueza histórica e cultural, predominante no centro histórico da capital Boa Vista.

Já a Região Turística Águas e Florestas da Linha do Equador resume o que há de mais rico na Bacia do Rio Branco. As florestas tropicais são ícones da biodiversidade encontrada pela região. A Linha do Equador marca a localização estratégica de Roraima em relação às Américas do Norte, Central e Sul. Compõem a região os municípios de Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz do Anauá.

Os principais atores incluem empresas, associações, agências de governo, centros tecnológicos e universidades, que fazem parte das ações do ‘Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil’. Essas iniciativas buscam integrar comunidades locais, poder público e setor privado na gestão dos recursos naturais, em que o fortalecimento das IGRs é fundamental para garantir um turismo consciente, que respeite o meio ambiente e beneficie as populações locais, dentro das três regiões turísticas de Roraima.

