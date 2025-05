UPA Putim recebe melhorias estruturais e pintura

Lucas Brito





A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Putim está de cara nova, com melhorias feitas para garantir mais conforto, segurança e agilidade no atendimento a quem precisa do serviço.

Do lado de fora, a fachada recebeu nova pintura e sinalização mais clara, facilitando a identificação da unidade e proporcionando um ambiente mais organizado e receptivo. O novo totem e a placa de entrada tornam a chegada mais fácil para moradores que vêm de diferentes regiões, especialmente em situações de urgência.

Por dentro, a reorganização dos espaços e as manutenções nas instalações ajudam a tornar o atendimento mais ágil e seguro. São mudanças que podem parecer simples, mas fazem diferença: salas mais funcionais, áreas mais limpas e bem cuidadas, e um ambiente que transmite mais tranquilidade para quem está em um momento de fragilidade.

Outro ponto importante é a área externa, que ganhou serviços de jardinagem e paisagismo. Esses aspectos humanizam o espaço e mostram respeito com todos que passam por ali, valorizando o ambiente público como um local de acolhimento.

A Prefeitura de São José dos Campos segue renovando não apenas a estrutura das unidades de saúde, mas também na forma de cuidar das pessoas com atenção aos detalhes, compromisso com a qualidade e respeito com a comunidade que atende todos os dias.

Confira o antes e depois da UPA abaixo, e mais fotos na galeria ao final do texto.

ANTES:



Antiga fachada da UPA Putim | Foto: Divulgação



Antiga fachada da UPA Putim | Foto: Divulgação



Início das pinturas na unidade | Foto: Divulgação

DEPOIS:



Nova fachada da UPA Putim | Foto: Divulgação



Nova fachada da UPA Putim | Foto: Divulgação



