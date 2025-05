Celesc conquista prata no Rodeio Internacional de Eletricistas e se consolida entre as melhores do Brasil

Foto: Divulgação/Celesc

A Celesc foi destaque no maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina. A companhia conquistou o 2º lugar no Rodeio Internacional de Eletricistas, realizado durante o SENDI 2025, em Belo Horizonte (MG), entre os dias 27 e 30 de maio.

Além da medalha de prata no desafio internacional, a Celesc garantiu o 4º lugar geral no 9º Rodeio Nacional de Eletricistas, que reuniu 27 equipes de distribuidoras de todo o país. No total, foram cinco medalhas conquistadas: duas de ouro, duas de prata e uma de bronze — um resultado que reforça a excelência técnica e o preparo dos eletricistas catarinenses.

Ao contrário dos rodeios tradicionais, o Rodeio de Eletricistas testa habilidades práticas em postes, equipamentos e estruturas que representam redes reais de distribuição de energia. É a maior competição do gênero no Brasil, avaliando precisão, agilidade e, sobretudo, aderência aos rigorosos procedimentos de segurança, de acordo com os padrões da concessionária anfitriã – neste ano, a Cemig.

“O Rodeio valoriza o trabalho dos nossos eletricistas e mostra o quanto eles são respeitados e qualificados. Essa conquista representa todos que fazem a diferença na Celesc todos os dias”, destacou o presidente da empresa, Tarcísio Rosa, presente na cerimônia de premiação.

Destaque internacional

Na prova internacional, a dupla formada por Izael Aparecido Oliveira (ARJSL) e João Paulo de Oliveira (ARLAG) conquistou ouro na escalada com esporas e prata na classificação geral. Eles enfrentaram dois desafios técnicos: a escalada de poste com esporas carregando um ovo cru na boca (sem quebrá-lo) e o resgate simulado de um colega acidentado.

“Treinamos bastante e demos o nosso melhor. Representar Santa Catarina e a Celesc é um orgulho enorme”, celebrou João Paulo.

Desempenho nacional

No rodeio nacional, que avaliou tarefas como energização, desenergização e substituição de componentes da rede, a Celesc competiu com as equipes Celesc Segura e Celesc D2, ambas premiadas.

A empresa também teve participação de destaque no hasteamento simbólico da bandeira com a presença de Ana Paula do Espírito Santo Becker e Silvia Hafner Pozzobom.

“Foi um momento histórico. Como profissional da segurança do trabalho, foi uma construção pessoal e profissional importantíssima”, disse Ana Paula. “Representar a Celesc neste evento foi emocionante”, completou Silvia.

Representantes da Celesc no Rodeio Nacional

Equipe 1 – Celesc Segura

Renan Franco Marins (ARCRI)

Antônio Marcos Nepomuceno (ARMAF)

Ezequiel Souza (ARJOA)

Joel da Silva (ARJOI)

Padrinho: Alexandro Cerutti (ARBLU)

Equipe 2 – Celesc D2

André de Barba (ARCON)

Diego F. dos Santos (ARVID)

Fabiano Goes (ARMAF)

Geovani Geazzoni Alberton (ARFLO)

Padrinho: Jaison Nunes Velho (ARITA)

Juízes

Edson Machado (ARCON)

Fernando Pinto (ARVID)

Luiz Carlos Suchy (ARSBS)

Tobias Alves (ARLAG)

Comissão Técnica Estadual

Ana Beatriz Apolinário Cordioli (DPGP)

Eduardo Soldateli (DPSS/DVST)

Jocemar Iareck (DVOM/SPOD)

Alexandro Cerutti (ARBLU/BA IND)

Amilton Freitas Cardoso Jr (DVCL/SPTC)

Jaison Nunes Velho (DVOM/SPOD)

Sidnei Luis Blanck (UCPA)