Defesa Civil realiza palestra educativa com alunos da EMEF Santa Terezinha – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta sexta-feira (30), a Defesa Civil realizou uma palestra no Parque Anthero dos Santos, com os alunos da EMEF Santa Terezinha, do município de Canas (SP), abordando a importância da preservação do meio ambiente e o combate às queimadas.

Durante a atividade, as crianças puderam conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil, além de interagir diretamente com os equipamentos utilizados pelos agentes, promovendo uma experiência educativa e prática.

Esta ação integra a programação da Semana do Meio Ambiente, promovida com o objetivo de conscientizar e engajar a comunidade em temas de preservação e responsabilidade socioambiental.

E as atividades não param por aí: na próxima quinta-feira (05), será realizada mais uma ação, desta vez com os alunos da Escola Mittidieri, que participarão de uma palestra sobre maus-tratos a animais domésticos — um tema importante para a formação cidadã e o respeito à vida em todas as suas formas.