“HumanizAção Inverno” acolhe 30 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (30) – Agência de Notícias

Posted on

Rede Municipal,de Ensino – Foto: Divulgação/PMBV Para reforçar a Rede Municipal de Ensino, o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), convocou 257 novos professores, sendo 253 pedagogos e 4 arte-educadores, todos aprovados no Concurso Público da Educação de 2022. A lista com o nome dos profissionais está no Diário Oficial do Município (DOM) […]