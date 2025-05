Marcílio Dias x São Luiz ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Marcílio Dias busca manter vice-liderança na Série D diante do São Luiz-RS

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2025 promete fortes emoções para os torcedores catarinenses, especialmente para os fãs do Marcílio Dias. A equipe de Itajaí entra em campo na próxima segunda-feira, 2 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, para enfrentar o São Luiz-RS, em duelo decisivo válido pelo Grupo A8. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela FCF TV.

Com 11 pontos somados, o Marcílio Dias ocupa atualmente a vice-liderança da chave, atrás apenas do Joinville. O time comandado pelo técnico Waguinho Dias vem mostrando um futebol sólido, com consistência defensiva e boas atuações em casa. Jogar diante de sua torcida será um trunfo importante para manter o embalo e seguir na zona de classificação à próxima fase.

O adversário da vez, o São Luiz de Ijuí, aparece em sexto lugar no grupo, com 6 pontos. A equipe gaúcha vem de resultados irregulares, mas ainda mantém chances reais de avançar na competição. Para isso, um bom resultado fora de casa é considerado crucial, o que deve tornar o confronto contra o Marcílio Dias ainda mais competitivo.

O bom momento catarinense na Série D

O Grupo A8 tem sido dominado pelas equipes de Santa Catarina. O Joinville lidera com 13 pontos, seguido por Marcílio Dias (11) e Barra FC (10). Os três times catarinenses estão invictos nas últimas rodadas e demonstram força coletiva, com campanhas consistentes e ataques eficientes.

Essa superioridade tem animado os torcedores e elevado a audiência da FCF TV, canal oficial da Federação Catarinense de Futebol, que transmite todos os jogos dos clubes do estado na competição de forma gratuita.

Expectativa da torcida e foco na classificação

Para o Marcílio Dias, a partida contra o São Luiz representa mais que três pontos: é a oportunidade de consolidar-se entre os líderes e abrir vantagem contra os concorrentes diretos. Além disso, um novo triunfo em casa pode aproximar o clube da classificação antecipada para a segunda fase, faltando apenas metade da fase de grupos.

Com o apoio da torcida, que promete lotar o Gigantão das Avenidas, o Marinheiro quer manter o ritmo forte e seguir como uma das principais forças do grupo. O técnico Waguinho Dias deverá escalar força máxima, contando com os destaques da equipe que vêm desequilibrando as partidas com gols e assistências decisivas.

Onde assistir

O jogo Marcílio Dias x São Luiz-RS será transmitido ao vivo e gratuitamente pela FCF TV, nesta segunda-feira (02/06), às 20h (horário de Brasília). Uma excelente oportunidade para os fãs acompanharem um dos clubes mais tradicionais de Santa Catarina em sua jornada rumo ao acesso.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.