Agência Minas Gerais | Gasmig abre chamada pública para aquisição de biometano no Triângulo Mineiro

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) abriu nesta sexta-feira (30/5), a chamada pública para aquisição de biometano com foco na distribuição no Triângulo Mineiro. As propostas podem ser enviadas até 30/7/2025.

O biometano é uma solução competitiva e que favorece a transição energética além de ser uma fonte de energia renovável, segura e de baixa emissão. Ele é produzido a partir da purificação do biogás, que, por sua vez, é gerado pela decomposição de matéria orgânica.

O Triângulo Mineiro é um polo estratégico e muito produtivo no estado, principalmente com a atividade agropecuária, potencial produtor de biometano.

Para o presidente da Gasmig, Carlos Camargo de Colón, o biometano é uma excelente alternativa para diversificar a fonte de energia e incentivar o processo de descarbonização. Por meio desta chamada pública, espera-se obter propostas de suprimento de biometano, preferencialmente produzido no Triângulo Mineiro, e construir redes locais de distribuição da Gasmig

A utilização do biometano representa uma estratégia fundamental para impulsionar o Plano de Ação Climática (Plac) do Estado de Minas Gerais. A adoção crescente desse biocombustível contribui significativamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, promovendo a transição para uma economia de baixo carbono, conforme preconizado pelo Plac.

“O biometano possui um viés ambiental positivo por ser 100% renovável. Essa chamada pública tem o intuito de adquirir as moléculas de biometano e viabilizar a construção de redes locais de distribuição da Gasmig na região levando mais desenvolvimento e gerando empregos e renda”, ressalta o presidente.

A companhia tem direcionado esforços para ampliar a rede de gasoduto e o acesso da população. “A Gasmig apoia desenvolvimento sustentável do segmento de gás canalizado em Minas Gerais como uma forma de impulsionar a modernização do setor e garantir segurança energética para todos”, afirma o presidente.

Além disso, o estímulo à cadeia produtiva do biometano fomenta o desenvolvimento regional sustentável, gerando empregos, promovendo a valorização dos resíduos e fortalecendo a segurança energética.

Infraestrutura

A Gasmig também lançou edital para manifestação de interesse com o objetivo de conectar os produtores de biometano diretamente aos seus clientes no mercado livre. Através de redes dedicadas ou redes locais de gasoduto da Gasmig a serem construídas para fornecimento no Triângulo Mineiro.

A iniciativa busca receber propostas para a conexão de unidades produtoras de biometano a seus clientes no mercado livre por meio de infraestrutura a ser construída pela Gasmig.

Por meio do 1º Procedimento de Manifestação de Interesse para conexão de produtor de biometano ao cliente, a companhia oferece condições para garantir a conexão dos fornecedores por meio de sua rede de distribuição.

Recebimento das propostas

Tanto o edital da chamada pública como do Procedimento de Manifestação de Interesse para Interconexão pode ser encontrado no site da companhia.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail compradegas@gasmig.com.br. A data limite para envio das propostas é dia 30/7/2025.