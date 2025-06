Imetro-SC elege primeira Comissão de Ética

Foto: Divulgação/Imetro-SC

A primeira Comissão de Ética, referente ao biênio 2025-2027, foi eleita no Instituto de Metrologia de Santa Catarina, o Imetro-SC. A apresentação oficial dos integrantes ocorreu durante o evento Ética na Medida, promovido pelo Instituto e que contou com a participação dos servidores, representantes de secretarias e órgãos governamentais de Santa Catarina e do Sergipe.

A coordenadora do Controle Interno do Imetro-SC e presidente da Comissão, Juliana Fernandes, ressaltou a importância da iniciativa. “Pela primeira vez temos uma Comissão de Ética eleita diretamente pelos servidores do Imetro-SC, sendo também a primeira em todo o Executivo Estadual, nessa modalidade. Essa conquista representa um passo fundamental em transparência e confiança, uma escolha que fortalece nosso compromisso com a ética e garante um serviço público ainda mais íntegro”, disse.

A equipe foi apresentada ao presidente Alexandre Soratto e aos servidores. Fazem parte da Comissão: Juliana Fernandes, como presidente, Renata Santos da Silva, Angélica de Oliveira Corrêa, Alex dos Santos e Maurício Martins.

O presidente do Imetro-SC, Alexandre Soratto destacou a importância do evento. “No Imetro-SC, a integridade não é apenas um valor, é um compromisso diário de cada um de nós. Uma postura ética que nos permite assegurar a conformidade e a segurança dos produtos e serviços, que fazem parte do escopo de fiscalizações, assim, construímos um legado de confiabilidade para Santa Catarina”, disse.

Fortalecimento da ética

O evento, Ética na Medida, teve como objetivo fortalecer ainda mais os pilares da integridade e da ética no ambiente de trabalho. Entre os palestrantes convidados, o Imetro-SC recebeu o presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), Antônio Carlos Porto de Andrade, que falou sobre as iniciativas e boas práticas de seu instituto, no Sergipe.

O evento contou ainda com a participação da coordenadora do Núcleo de Integridade e Compliance do Conselho Regional de Administração (CRA-SC) e Membro do Compliance Women Committee. Samara Regina Bernardino, mestre em Administração – UFSC. Samara falou sobre o conceito individual de ética, convidando a todos para um diálogo construtivo.

Também estiveram presentes os representantes: Dagmar Diana Fava e Francisco Boing, do IPREV, Guilherme Pinheiro e Ana Carolina Ferrari, da Polícia Científica de Santa Catarina, João Luiz Contini Smielewski, da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviço (SICOS), Freibergue Nascimento da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina (CGE-SC) e Márcia Aparecida Prim, do Escritório de Gestão de Projetos do Estado de Santa Catarina (Eproj-SC).