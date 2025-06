Mototaxista que ajudou na fuga do amigo suspeito de matar a ex é preso em Boa Vista

Posted on

RepeLeste, repelente criado na Fatec Zona Leste e distribuído para comunidade é uma das ações de combate ao mosquito As Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) continuam atentas à epidemia de dengue que atinge o estado e o país. Mesmo com o fim do verão, […]