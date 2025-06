Com ênfase na sustentabilidade, SES promove semana estadual de saúde e meio ambiente – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) deu início hoje à sua Semana Estadual de Meio Ambiente, uma iniciativa que visa incentivar a prática da sustentabilidade entre servidores e colaboradores da instituição. De 2 a 6 de junho, a ação promoverá a coleta de materiais recicláveis (plástico, metal, pilhas e eletrônicos) e medicamentos vencidos para descarte correto e reciclagem, oferecendo em troca mudas de árvores frutíferas e espécies nativas do Cerrado.

“Nossa Semana de Meio Ambiente é um convite à reflexão sobre o impacto de nossas ações diárias. Uma oportunidade para nossos servidores e colaboradores se engajarem ativamente na coleta seletiva e no descarte correto de resíduos e medicamentos. A troca por mudas de árvores simboliza nosso compromisso com um futuro mais verde e sustentável para Mato Grosso do Sul”, avalia Crhistinne Maymone.

Por sua vez, o coordenador estadual de Vigilância em Saúde Ambiental, Karyston Adriel, destaca que a iniciativa reforça a importância da logística reversa para diversos tipos de resíduos, evitando que materiais potencialmente poluentes contaminem o solo e a água.

“Hoje, lançamos uma campanha de ação permanente na SES que integra o meio ambiente, a saúde, a governança e o aspecto social. A destinação adequada de eletrônicos e o descarte correto de medicamentos são fundamentais para prevenir danos ambientais e à saúde pública. Esta iniciativa vai além da proteção ambiental, é um ato social que dignifica as pessoas que lidam com resíduos e recursos naturais. A redução de gastos com energia e água são atitudes que nós, servidores da saúde, estamos agora implementando em nossa estrutura para transformar hábitos e construir um mundo melhor para todos”, ressalta o coordenador estadual de Vigilância em Saúde Ambiental”.

A SES convida todos os servidores e colaboradores a participarem ativamente da Semana Estadual de Meio Ambiente, contribuindo para um futuro mais sustentável e promovendo a conscientização sobre a importância do cuidado com o nosso planeta.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis e Danúbia Burema