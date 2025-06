Fim de semana de conquistas para o esporte de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O último fim de semana foi marcado por grandes participações de atletas de Guaratinguetá em diversas competições esportivas, com destaque para excelentes resultados que enaltecem o esporte local.

No sábado, dia 31, a equipe de coreografia do JOMI (Jogos da Melhor Idade) se apresentou na cidade de Pindamonhangaba, representando com muito talento e entusiasmo o município.

Ainda no sábado, a jovem atleta Nicole Moreira participou da seletiva estadual dos Jogos Escolares da Juventude, realizada em Botucatu. A ginasta brilhou conquistando medalha de ouro no aparelho Maças, prata no aparelho Bola e também prata no Individual Geral.

No domingo, dia 1º, foi realizada a 4ª Etapa da Liga Valeparaibana de Tênis de Mesa, no SESI de Taubaté. Guaratinguetá obteve ótimos resultados com seus representantes:

João Takacs Osvaldo e Luis Takacs Osvaldo: 3º lugar na Dupla Masculina

Eunice Borges: 2º lugar na categoria Veterano 70 anos

Marco Antônio Ribeiro: 3º lugar na categoria Absoluto

Guilherme Castro Oliveira: 3º lugar na categoria Sub-15 Masculina

Luis Raphael da Silva: 5º lugar na categoria Sub-15

Luis Takacs Osvaldo: 4º lugar na categoria Sub-19

Pelo Campeonato Paulista de Basquete – Região III, na fase de classificação da categoria Sub-16 Masculino, a equipe de Guaratinguetá jogou duas partidas na cidade de Taubaté:

Guaratinguetá 40 x 36 Taubaté – vitória da equipe guaratinguetaense

Guaratinguetá 39 x 66 Caraguatatuba – derrota em um jogo disputado

Parabéns a todos os atletas e equipes pelo desempenho e por levarem o nome de Guaratinguetá com tanto orgulho!