IFSP seleciona estudantes da graduação para curso sobre atendimento inclusivo a pessoas com deficiência – IFSP

Capacitação gratuita será realizada por meio da Plataforma Tecassistiva; inscrições vão até 18 de junho

A Pró-reitoria de Ensino e Políticas Estudantis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) lançou o Edital nº 5/2025 – PRE-RET/RET/IFSP, que seleciona estudantes da graduação para o curso “Sensibilização e atendimento de pessoas com deficiência”. A iniciativa visa promover a inclusão e a acessibilidade nos ambientes acadêmicos, por meio da concessão de 200 licenças de acesso à Plataforma Tecassistiva.

O curso será ofertado integralmente a distância, com carga horária de 24 horas distribuídas em cinco módulos temáticos: atendimento à pessoa com deficiência visual (5h), auditiva (3h), intelectual e com Transtorno do Espectro Autista (6h), surdocegueira e deficiência múltipla sensorial (6h), e deficiência motora (4h). Cada módulo dá direito a um certificado individual de conclusão.

A formação é voltada exclusivamente a estudantes regularmente matriculados nos cursos superiores de graduação do IFSP. Os participantes terão até 60 dias corridos para concluir o curso a partir da liberação do acesso à plataforma.

Segundo a Pró-reitoria de Ensino e Políticas Estudantis, a ação está alinhada às diretrizes institucionais de valorização da diversidade e de promoção de um ambiente acadêmico mais inclusivo. O curso aborda terminologias, conceitos e uso de tecnologias assistivas para apoio à inclusão e à acessibilidade de pessoas com deficiência.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, e os demais inscritos comporão um cadastro reserva. As inscrições estão abertas de 3 a 18 de junho de 2025, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no link: https://forms.gle/jx1B5N2v66sFeeAK8.

O resultado preliminar será divulgado no dia 24 de junho, com prazo para recurso no dia 25. O resultado final está previsto para 27 de junho, e os contemplados receberão por e-mail as instruções para acesso à plataforma.

Em caso de dúvidas ou desistência, os estudantes devem entrar em contato pelo e-mail: .