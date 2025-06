Polícia Civil doa embarcações apreendidas para atender comunidade indígena da etnia Wai Wai

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente), realizou na manhã desta sexta-feira, 30, uma solenidade para doação de quatro embarcações que vão atender as comunidades indígenas Wai Wai. As embarcações foram objetos de apreensões da PCRR e da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Estiveram presentes na solenidade de entrega, a delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, o delegado-adjunto, Luciano Silvestre, o diretor do Departamento de Polícia Especializada, Marcus Albano, o promotor de Justiça da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, Zedequias de Oliveira Júnior, o presidente da Femarh Wagner Severo, a coordenadora regional da Funai, Marizete de Souza, o presidente da associação do povo Wai Wai, Anarcindo Onesimu Wai Wai, além de servidores da Polícia Civil.

De acordo com o delegado titular da DPMA, Francisco Araújo, a iniciativa surgiu após a apreensão do material. Ao estabelecerem contato com representantes da comunidade Wai Wai, foi manifestado o interesse em receber as canoas.

Os materiais estavam sob custódia da PCRR, especificamente da DPMA. Após a formalização do pedido por meio de ofício, o documento foi encaminhado pela delegacia ao Ministério Público Estadual de Roraima, o qual se manifestou favorável à destinação.

“Entrei em contato com a Femarh e a instituição doou mais três canoas. No total foram cedidas quatro embarcações”, afirmou o delegado.

Durante o evento, o presidente da Femarh, Wagner Severo, reforçou a relevância da parceria com a PCRR para combater os crimes ambientais que ocorrem no Estado.

“Essa doação é resultado de ações que são feitas integradas que resultaram na apreensão das embarcações. Ficamos felizes também em fazer a destinação adequada para essas comunidades que vão fazer o bom uso, conservando o meio ambiente”, disse.

Foram doadas quatro embarcações, sendo três de 12 metros e uma de 13 metros, além de um motor de 85 HP. As embarcações e o motor são oriundos de apreensões realizadas em operações de fiscalização ambiental. Três das canoas foram apreendidas em ações da Femarh contra garimpo ilegal, e uma foi resultado de uma apreensão realizada pela Polícia Civil durante flagrante de transporte ilegal de combustível e maquinário para atividade de garimpo ilegal.

Conforme o presidente da associação dos povos Wai Wai, Anarcindo Onesimu Wai Wai, a destinação das embarcações visa atender às necessidades de 15 comunidades, localizadas às margens dos rios Jatapuzinho e Jatapu na Terra Indígena Trombetas Mapuera, na região sul do Estado de Roraima.

“Como a gente trabalha na produção, precisamos escoar nossos produtos. Além disso, quando tem um evento grande, a gente precisa transportar as pessoas. Então, essas canoas vão ser utilizadas dessa forma”, disse Anarcindo.

Na ocasião, a delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, enfatizou que ações conjuntas entre as instituições fiscalizadoras do meio ambiente são primordiais para manutenção da fauna e flora do Estado. Além disso, a delegada reiterou o discurso das demais autoridades sobre a importância de prestar auxílio às comunidades indígenas com a doação de bens apreendidos que se encontram nos pátios da delegacia.

“Se é para a gente fazer a apreensão e não voltar para cometimento de crime, que esses objetos tenham uma utilização mais humana, mais produtiva, mais útil”, disse Darlinda.

