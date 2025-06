Tempo: predomínio de nuvens em SC, com poucas aberturas de sol. No decorrer do dia, chuva e temporais isolados a partir do oeste, estendendo-se as demais regiões na tarde e noite.

Temperatura: amena, máximas abaixo de 22°C no estado.

Vento: sudeste a nordeste, fraco a moderado, com rajadas associadas aos temporais.

Sistema: formação de um cavado (área de baixa pressão) no Sul do Brasil.

Meteorologista: Gilsânia Cruz