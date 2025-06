Prefeitura de Bonito entrega 60 bicicletas para agentes de saúde – Prefeitura Municipal de Bonito

Na manhã desta segunda-feira (02), a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de 60 bicicletas para os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. O investimento total foi de R$ 72.000,00, com recursos próprios do município.

A ação visa oferecer melhores condições de trabalho e mobilidade aos profissionais que atuam diretamente nas residências da população, fortalecendo as ações de prevenção e promoção à saúde em todas as regiões da cidade.

Participaram da entrega o prefeito Josmail Rodrigues, a vice-prefeita Juliane Salvadori, a secretária de Saúde Ana Carolina Colla e o vereador Pedrinho da Marambaia, representando a Câmara Municipal.

“Estamos trabalhando para garantir mais dignidade, segurança e eficiência para os nossos agentes de saúde. Eles têm um papel fundamental no cuidado com a população, principalmente nas ações de prevenção, que muitas vezes não são vistas, mas fazem toda a diferença. A entrega dessas bicicletas é um reconhecimento do esforço diário desses profissionais e um reforço à estrutura da saúde pública do nosso município. Queremos que eles tenham melhores condições para chegar até as famílias e continuar levando informação, cuidado e atenção básica de qualidade a cada canto da cidade”, destacou o prefeito Josmail Rodrigues.