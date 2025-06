SONORA – SC Levada a Sério: prefeito de Gaspar aponta áreas que terão investimentos do governo

Posted on

Paula Paz Secretaria de Proteção ao Cidadão Nesta quinta-feira (28), a Defesa Civil Municipal apresentou o Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) 2024-2025, voltado ao enfrentamento do período de chuvas na região do Vale do Paraíba. O evento ocorreu no Cefe (Centro de Formação do Educador), e teve como objetivo mobilizar órgãos públicos e […]