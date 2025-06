Boa Vista recebe o Circuito Caixa Sunset Run neste sábado,7

Foto: Divulgação/Semuc/PMBV



Entusiastas de corrida de Boa Vista terão a oportunidade de participar da primeira edição da corrida do ‘Circuito CAIXA Sunset Run’. O evento será realizado neste sábado, dia 7 de junho, com largada marcada para 17h, em frente ao Roraima Garden Shopping, localizado na avenida Ville Roy, no bairro Caçari.

Com percurso de 5 km nas categorias masculino e feminino, a prova oferece aos participantes uma experiência única que celebra o esporte, a superação pessoal e o pôr do sol. A proposta da prova é unir saúde, bem-estar e emoção e principalmente um evento acessível e acolhedor, com estrutura completa e ambiente de alto astral.

Além disso, todos os atletas que concluírem a prova receberão uma medalha finisher. Entretanto, os cinco primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino – 5km) receberão troféus em cerimônia oficial realizada logo após a corrida.

Dessa forma, as inscrições estão abertas no site do evento. Contudo, a entrega dos kits da corrida será Roraima Garden Shopping, nos dias 5 de junho das 15h às 21h, e 6 de junho das 17h às 21h. Portanto, não haverá distribuiçao dos kits no dia do evento.

O Circuito Caixa Sunset Run é uma realização da Soul Mais Esportes e tem o patrocínio da Caixa e Governo Federal.

Etapas do Circuito CAIXA Sunset Run

24/05 – Feira de Santana (BA)

07/06 – Boa Vista (RR)

05/07 – Piracicaba (SP)

26/07 – Campina Grande (PB)

02/08 – Porto Velho (RO)

23/08 – Rio Branco (AC)

16/08 – Botuccatu (SP)

06/09 – Sobral (CE)

15/11 – Imperatriz (MA)

29/11 – Vitória de Conquista (BA)

Fonte: Da Redação