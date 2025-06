GCM recolhe 341 porções de drogas durante ocorrência no Carandá – Agência de Notícias

No mesmo bairro, outra equipe da Corporação deteve um homem que violou medida protetiva judicial

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recolheu 341 porções de drogas no bairro Carandá, na Zona Norte da cidade. O caso foi registrado às 11h30 desta terça-feira (3), por uma equipe de patrulhamento que prestava apoio em outra ocorrência de GCMs, que culminou na prisão de um homem por descumprir medida judicial que o impedia de se aproximar da ex-esposa.

A informação inicial era que o suspeito de violência doméstica se encontrava na praça do bairro e, com as características informadas, durante a ronda os guardas avistaram o agressor, além de outros homens e mulheres que, ao avistarem a viatura, deixaram o local correndo.

No local, a GCM localizou uma bolsa preta contendo 189 porções de cocaína, 91 porções de maconha e 61 porções de crack. Na sequência, os GCMs deram apoio à outra equipe, que fez a detenção do acusado, após a vítima acionar a Corporação pelo aplicativo de telefone celular disponibilizado às mulheres que sofreram violência doméstica e estão amparadas por medida judicial.

Na sequência, a ocorrência de apreensão de drogas foi apresentada no Plantão da Polícia Civil, ao passo que a de descumprimento de medida protetiva na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, pela outra equipe da Corporação, e cujo envolvido acabou preso em flagrante, ficando à disposição da Justiça.