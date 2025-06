IFSP abre seleção para docentes e tutores em especialização EaD na educação profissional – IFSP

Oportunidade para profissionais da educação atuarem no curso de especialização em Educação a Distância na EPT, ofertado pelo Campus São João da Boa Vista via UAB/CAPES. Inscrições seguem até 9 de junho.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o processo seletivo de professores formadores e tutores a distância. Os selecionados atuarão no curso de especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), uma oferta do Campus São João da Boa Vista em parceria com o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Para a função de professor formador, os interessados devem ser docentes concursados do quadro efetivo do IFSP, com no mínimo um ano de experiência no magistério superior e formação em licenciatura em qualquer área. Docentes de outras instituições da rede pública de ensino também podem se inscrever para compor um cadastro de reserva, com seleção condicionada à não ocupação das vagas por docentes efetivos do IFSP.

Os candidatos à função de tutor a distância precisam estar em exercício no magistério da rede pública de ensino e possuir licenciatura em qualquer área.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de junho de 2025, exclusivamente pelo site oficial de concursos do IFSP: https://concursopublico.ifsp.edu.br/.

Para mais detalhes, acesse os editais: