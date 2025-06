Nota oficial: é proibida a venda, aluguel ou cessão de unidades do Lote Urbanizado

Posted on

Por MRNews “Silvio Santos e as Mudanças Drásticas na Programação do SBT: A Decisão que Impactou o Programa Fofocalizando” O Programa Fofocalizando, enfrentando uma crise de audiência, foi salvo da suspensão por intervenção direta de Silvio Santos, proprietário do SBT. Apesar do respaldo, a emissora anunciou uma redução de mais de 50% na duração do […]