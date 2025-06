Secult participa de Fórum que discute inovação e eficiência na gestão pública

O turismo de Roraima é destaque no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União que acontece até o dia 5 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento, realizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, promove debates e trocas de experiências entre representantes de todas as esferas de governo, além de instituições de controle e organizações da sociedade civil.

A participação da equipe do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima no Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União representa uma oportunidade ímpar para destacar o potencial turístico do Estado. Este evento reúne gestores públicos de diversas partes do Brasil, proporcionando um espaço de diálogo e troca de experiências que pode impulsionar o desenvolvimento do turismo local.

Segundo o diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz de Brito, a participação no evento segue a estratégia de promoção prevista no Plano Estadual de Turismo 2030, sendo uma oportunidade de promoção dos roteiros turísticos locais para todo o Brasil.

“A nossa equipe segue a orientação do governador Antonio Denarium em participar de ações que permeiem o que determina o Plano para viabilizar as rotas, os roteiros e a promoção do trade para um público especializado, o que contribui para divulgar Roraima para o Brasil e o mundo”, salientou o diretor.

A participação nesse evento também é essencial para estabelecer parcerias e transferências de conhecimento com outros Estados, permitindo que Roraima se integre ainda mais ao cenário nacional de turismo. Dessa forma, o fórum não apenas promove Roraima para o Brasil, mas também contribui para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao turismo, viabilizando investimentos e melhorias na infraestrutura.

Assim, ao levar a mensagem sobre o potencial turístico de Roraima a um público mais amplo, a equipe do Departamento de Turismo busca não apenas promover o Estado, mas também fomentar o desenvolvimento econômico e social por meio do turismo, beneficiando toda a população roraimense.

