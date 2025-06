Polícia Militar promove abertura da Semana do Meio Ambiente nesta quinta-feira, 5

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) dará início nesta quinta-feira, 5, às atividades da Semana do Meio Ambiente. A solenidade de abertura da programação deste ano será realizada às 8h, no quartel da Cipa (Companhia Independente de Policiamento Ambiental), que fica no Parque Anauá, em Boa Vista.

Conforme o comandante da Cipa, major Eduardo Ataíde Passos, as ações da semana se estenderão até a próxima terça-feira, 10, com atividades que serão realizadas em todos os municípios do Estado

“Do dia 5 até o dia 10 de junho, nós teremos várias programações e a Companhia Independente de Policiamento Ambiental estará com diversas atividades, entre elas exposições de equipamentos, materiais e armamento de dotação da unidade, palestras educativas nas escolas estaduais, bem como operações que serão realizadas na capital e no interior do Estado”, informou.

Passos ressaltou ainda que algumas unidades da Rede Estadual de Educação foram convidadas para conhecer as instalações da sede da Cipa e do Horto Municipal de Boa Vista.

“Estendemos o convite para algumas escolas que estarão conosco conhecendo a nossa unidade, participando de passeios com embarcações e visitando o horto municipal, que fica no Parque Anauá”, completou.

SOBRE A DATA

Instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1972, o Dia do Meio Ambiente traz como proposta a conscientização sobre a preservação dos recursos naturais, além de trazer para o debate a importância de ações concretas para mitigar as mudanças climáticas que tem afetado o mundo.

SOBRE A CIPA/PMRR

Atuando ostensivamente na proteção e prevenção da fauna e da flora, a Companhia Independente de Policiamento Ambiental é um braço importante para a garantia de um meio ambiente limpo, justo e equilibrado.

Além de operações de repressão, o órgão também desenvolve uma série de atividades de cunho educacional voltadas para o cuidado com o meio ambiente. Em fevereiro deste ano, a Cipa esteve presente na soltura de tartarugas do Quelônios da Amazônia, projeto do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) que tem como propósito a conservação das espécies de quelônios da região.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Solenidade de abertura da Semana do Meio Ambiente

Data: 05/06 (Quinta-Feira)

Horário: 08h

Local: Quartel da CIPA (avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, bairro Aeroporto)

Palestra sobre Educação Ambiental

Dia: 05/06 (Quinta-Feira)

Horário: 11h

Local: Colégio Militar Estadual CEL PM Derly Luiz Vieira Borges (avenida Getúlio Vargas, 4193 – bairro Canarinho)

Palestra sobre Educação Ambiental

Dia: 06/06 (Sexta-Feira)

Horário: 08h

Local: Escola Estadual Buriti (rua Antonio Pinheiro Galvão, 837 – bairro Buritis)

Palestra sobre Educação Ambiental

Dia: 06/06(Sexta-Feira)

Horário: 11h

Local: Colégio Estadual Militarizado Irmã Maria Teresa Parodi (avenida Jardim, 802. Cidade Satélite)

Operação “Silentium”

Dia: 06 e 07/06 (Sexta-Feira e Sábado)

Horário: 20h

Local: Bairros da Capital

Visita de alunos à CIPA, Horto Municipal e Passeio em Embarcações

Dia: 09 e 10/06 (Segunda e Terça-Feira)

Horário: 08h e 16h

Local: Parque Anauá

