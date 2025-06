Rio Negro garante 100% de pavimentação asfática, drenagem e avança para obras em seu entorno

Em consenso com representantes da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal, Governo do Estado e de parlamentares das bancadas estadual e federal, o município de Rio Negro, localizado na região Centro-Norte, garantiu recursos, dentro do Programa MS Ativo Municipalismo, para a conclusão de 100% de pavimentação asfáltica e drenagem, além de praticamente alcançar a universalização do saneamento.

A decisão foi acordada durante reunião nesta manhã de quarta-feira (4), na Governadoria, entre o prefeito Henrique Ezoe Mitsue e o governador Eduardo Riedel, e na presença de vereadores do município, parlamentares e secretários de Governo, garantindo investimentos para o restante do asfaltamento de vias da cidade no bairro Santa Fé e São Francisco, e no entorno, no Distrito de Perdigão.

Ao firmar a parceria, o governador Riedel ressaltou o espírito de união e consenso em prol dos projetos para Rio Negro. “É importante destacar o avanço na universalização do saneamento e do asfalto de ruas. Isso mostra consenso quando analisamos que há pouco tempo atrás muita coisa ainda estava por ser feita. Este é um momento de vermos o que já foi feito e olharmos para frente”, frisou.

O prefeito Henrique Mitsue elogiou a equipe do Governo e o apoio dos parlamentares com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de Rio Negro. “Somos gratos por esta parceria e este olhar por Rio Negro, atendendo nossas reivindicações”, pontuou.

A reunião contou com a presença do secretário Guilherme Alcântara (Seilog), do deputado federal Beto Pereira, e dos parlamentares estaduais Mara Caseiro, Junior Mochi, Caravina e Paulo Corrêa, e técnicos do Governo do Estado.

MS Municipalismo

Lançado em abril de 2024, o MS Ativo é um programa do Governo de Mato Grosso do Sul que fortalece a parceria com os municípios, com foco em gestão pública eficiente, baseada em dados e metas. A proposta é garantir entregas mais eficazes à população, respeitando as necessidades específicas de cada município.

Na fase 1 foram mapeadas as demandas locais. Com isso, o Estado prevê R$ 1,5 bilhão em investimentos em obras urbanas e rodoviárias nos 79 municípios.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom