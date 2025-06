Brasil derrota EUA e mantém 100% de aproveitamento

O Brasil permanece com 100% de aproveitamento na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina após derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/17 e 25/19), nesta quinta-feira (5) no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Este triunfo teve um sabor especial para a seleção brasileira, que acabou ficando de fora da luta pela medalha de ouro no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris (França), em 2024, justamente após revés para as norte-americanas.

Assim como na estreia na Liga das Nações (na vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca na última quarta-feira), o destaque do Brasil foi a ponteira Ana Cristina, que garantiu 20 pontos (16 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque) para o time brasileiro.

ASSISTIR AO VIVO DC United x Chicago Fire, HOJE (08/06), PALPITES, Escalações MLS

ASSISTIR AO VIVO DC United x Chicago Fire, HOJE (08/06), PALPITES

Agora, o próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães será contra a Alemanha. O palco do confronto será o Maracanãzinho. A partida está programada para ser disputada a partir das 13h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (7).