Com apoio do Estado, Mundo Novo vai concluir pavimentação e ganhar obra no Parque Industrial

Com apoio e parceria do Governo do Estado, o município de Mundo Novo vai ganhar obras de asfalto e drenagem em bairros, que vão concluir em 100% a pavimentação na cidade. A cidade ainda irá ganhar obra no Parque Industrial. Estes investimentos fazem parte do programa MS Ativo.

O governador recebeu nesta sexta-feira (6) as principais lideranças da cidade para definir os novos investimentos para 2025. Mais uma oportunidade de ouvir quem realmente conhece o município e sabe as prioridades e demandas dos moradores.

“Estamos continuando o processo de olhar para dentro dos municípios, esta gestão municipalista feita nos últimos anos possibilitou uma mudança de qualidade de vida impressionante nas cidades e Mundo Novo faz parte deste desenvolvimento. Ela (cidade) depois destas obras estará praticamente pavimentada”, disse o governador.

A prefeita de Mundo Novo, Rosária de Fátima Ivantes, agradeceu todo apoio do Governo do Estado para melhorar a infraestrutura da cidade. “Estamos recebendo todo suporte e apoio necessário do Estado no município, por isso está crescendo graças a este olhar municipalista. Nosso foco é correr atrás e aproveitar as novas oportunidades”.

Foi acordado com o governador novas obras de pavimentação e drenagem em ruas dos bairros Vila Nova, Copagril, Universitário, Itaipu, Berneck, São Jorge e Fleck. Após a conclusão destes trechos a cidade chega a 100% de asfalto. Junto deste pacote está a pavimentação e drenagem do Parque Industrial.

Durante a reunião o vereador Gessé Ferreira requisitou ao governador a instalação do curso de Enfermagem na unidade da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Mundo Novo. Ele alegou que já existe toda uma estrutura disponível. Riedel recebeu o pedido, que vai ser repassado à universidade para avaliação.

Também participaram da reunião os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, os deputados estaduais Márcio Fernandes, Rinaldo Modesto, Pedro Caravina, Paulo Corrêa e Mara Caseiro, além dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende