Equipe da limpeza dá show de organização no Boa Vista Junina 2025

Foto: Divulgação Semuc



No figurino, a nota é dez! Na presença, a nota também é dez! Agora em cuidar e zelar pela limpeza do Maior Arraial da Amazônia, a nota é 1.000! Essas são as pontuações da quadrilha junina dos “verdinhos” que prestam o serviço de limpeza dentro e fora do tablado do Boa Vista Junina todos os dias do Boa Vista Junina 2025.

Com 52 agentes no total, divididos entre 30 pela noite e 22 durante. Os trabalhadores percorrem toda a Praça Fábio Marques Paracat garantindo que a ambiente esteja sempre limpo para que as família possam aproveitar a festa da melhor maneira. A manutenção é ininterrupta e com um único objetivo: manter o brilho do arraial. Há diversas lixeiras e coletores espalhados por todo evento.

Mas para isso, o trabalho das equipes de limpeza precisam da cooperação do público que comparece em peso no Boa Vista Junina. É isso o que diz Eladio de Souza, de 39 anos, um dos agentes de limpeza que atua na festa. Para o profissional que vem três anos trabalhando no evento, prestar o serviço de conservação e também prestigiar o Maior Arraial da Amazônia é uma experiência única.

“É incrível trabalhar e, ao mesmo tempo, poder acompanhar um evento dessa magnitude. É tudo muito lindo. Por isso, eu dou um recado para todos que vem aqui, como eu, prestigiar o arraial: coloquem o lixo nos locais corretos. Todos nós temos que colaborar em conjunto para manter o Boa Vista Junina sempre limpo”, disse.

Serviço de limpeza no Boa Vista Junina

O trabalho de qualidade dos agentes de limpeza não passam despercebidos pela população. Quem prestigiou o arraial, passou por uma Praça Fábio Paracat, organizada e limpa. Uma dessas pessoas é Victor Moraes, de 21 anos. Para o jovem, o Boa Vista Junina 2025 superou os anos anteriores também no quesito limpeza.

“Nos anos anteriores, a festa sempre estava limpa, mas esse ano percebo que se superou. Eu também acredito que todos devem zelar pelo nosso arraial e fazer a sua parte. Lixo tem que ser jogado nas lixeiras disponibilizadas pela praça”, completou.

Fonte: Da Redação