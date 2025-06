Governador Antonio Denarium lidera comitiva para apresentar potenciais do Estado e atrair novos investimentos a Roraima

Uma comitiva do Governo do Estado liderada pelo governador Antonio Denarium cumpriu agenda de dois dias em São Paulo (SP), principal metrópole do Brasil e a maior da América Latina. O objetivo foi apresentar o potencial de Roraima a investidores para novos negócios, nos mais variados setores, que gerarão emprego e renda futuramente.

O primeiro destaque da agenda foi o Roraima Em Alta, ocorrido na quarta-feira, 4, no Hotel Renaissance. Na ocasião, o chefe do Executivo apresentou para cerca de 100 empreendedores, investidores e especialistas do mercado nacional o Estado como uma nova fronteira de negócios.

Entre os tópicos apresentados, estiveram temas como questões estruturais, estabilidade fiscal e segurança jurídica, além de indicadores nacionais que apontam Roraima como destino certo para novos empreendimentos.

Concedendo entrevista, Denarium destacou que o Roraima em Alta, que já ocorreu em outros formatos desde 2019 como Roraima Invest Day, já foi celebrado em vários Estados do Brasil e, desde então, atrai vários segmentos da agropecuária e da indústria.

“Nós temos feito um trabalho de atração de novos investidores e o Estado tem sido visto com olhar diferenciado, como um local de fácil acesso para atração de novos investimentos. É por meio desse trabalho que estamos conseguindo angariar novos investidores e, consequentemente, gerar emprego e crescer a economia de Roraima”, avaliou o governador.

Presença no maior evento agro do mundo

O segundo grande destaque é a participação do governador no GAFFFF (Global Agribusiness Festival), consolidado com o maior e mais inovador evento dedicado à cultura agropecuária do mundo.

No evento, iniciado nesta quinta-feira, 5, Denarium participou da abertura oficial do evento e foi o único governador da Região Norte no painel temático “Governadores do Agro”, que discutiu o papel estratégico do agronegócio nos Estados e a importância de se pensar o Brasil com visão de longo prazo, com mais previsibilidade, segurança jurídica e planejamento estruturado para o setor.

“Foi uma honra poder dar nossa contribuição a essa importante discussão sobre o setor que mais gera emprego e renda no Brasil. E claro, não podíamos deixar de apresentar Roraima como um case de sucesso no desenvolvimento da agropecuária, realizado de forma sustentável”, frisou

Também participaram da roda de conversa os governadores Tarcísio Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul.

Networking e repercussão na imprensa nacional

Na agenda da comitiva do Governo de Roraima em São Paulo foram realizadas mais reuniões e encontros com investidores de vários setores com o objetivo de aumentar a rede de contatos e investimentos. Entre as empresas que receberam o Governo, está a XP Asset Management, que atua em várias frentes de investimento, como a infraestrutura nos setores de energia, saneamento, transporte e telecomunicações.

A equipe do Executivo também realizou encontro com Mônica Monteiro, presidente do Presidente do Capítulo Brasileiro da BRICS WBA (Aliança Empresarial de Mulheres), iniciativa do grupo econômico liderado pelo Brasil com o objetivo de fortalecer a participação econômica das mulheres e promover a cooperação entre empresas lideradas por mulheres nos países membros do grupo.

Roraima também ganhou destaque nacional por conta da entrevista realizada pelo governador Antonio Denarium para a Times Brasil, correspondente da emissora norte-americana CNBC. Na entrevista, enumerou as ações realizadas pela atual gestão para possibilitar a chegada de novas empresas em Roraima.

