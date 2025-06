Instituto Cândida Vargas reforça a importância do teste do pezinho para a saúde do bebê

No Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado nesta sexta-feira (6), o Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, chama a atenção para a importância do exame para a saúde dos recém-nascidos. Realizado poucos dias após o nascimento, o teste pode detectar precocemente doenças graves e garantir o tratamento adequado ainda nos primeiros dias de vida.

A diretora técnica da maternidade, Juliana Soares, destacou que o exame é um dos passos mais importantes no cuidado com os bebês. “O teste do pezinho é uma triagem fundamental para detectar doenças metabólicas logo nos primeiros dias de vida, o que pode evitar sequelas graves e garantir um desenvolvimento saudável para a criança”, afirmou.

De acordo com a diretora, entre as doenças que o teste pode identificar estão o hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme e outros erros inatos do metabolismo que, se não diagnosticados precocemente, podem comprometer o funcionamento do organismo da criança.

Na Maternidade Cândida Vargas, o exame é realizado por meio da coleta de gotas de sangue do calcanhar do bebê, que são colocadas em um papel-filtro. A recomendação é que o procedimento seja feito 72 horas após o nascimento. Caso o teste aponte alguma alteração, o protocolo prevê o encaminhamento imediato da criança para o ambulatório do Hospital Arlinda Marques, onde uma equipe multiprofissional especializada realiza o acompanhamento e a investigação necessária.

Juliana Soares ainda deixou um alerta importante aos pais. “É fundamental que os pais estejam atentos à realização do exame, que geralmente acontece após a alta hospitalar. Além disso, é necessário pegar o resultado e apresentá-lo ao pediatra que acompanha o bebê. Esse cuidado pode fazer toda a diferença na saúde da criança”, disse a diretora.

ICV – Referência em assistência à saúde da mulher e do recém-nascido, o Instituto Cândida Vargas é um dos principais equipamentos públicos de saúde da Capital. Com estrutura especializada em partos humanizados e atendimento de urgência e emergência obstétrica, a unidade realiza diversos atendimentos por ano e atua com foco na qualidade do cuidado e no acolhimento humanizado às gestantes, puérperas e bebês da Paraíba.