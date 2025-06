ONDE ASSISTIR Macedônia do Norte x Bélgica ao vivo ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO 2026 HOJE (06/06), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Macedônia do Norte x Bélgica acontece hoje, HOJE (06) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Onde assistir Macedônia do Norte x Bélgica ao vivo: horário, escalações e tudo sobre o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, as seleções de Macedônia do Norte e Bélgica entram em campo pela fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília) no estádio Toše Proeski Arena, em Skopje, e promete um confronto emocionante entre uma seleção tradicional e uma equipe em ascensão.

Onde assistir Macedônia do Norte x Bélgica ao vivo?

Se você chegou até aqui se perguntando “onde vai passar Macedônia do Norte x Bélgica”, a resposta é: o jogo será transmitido ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos detentores dos direitos de exibição das Eliminatórias da UEFA. Para quem acompanha via internet, a opção de assistir pelo Star+ garante imagens em alta qualidade e narração em português.

Além disso, sites como GE.globo, OneFootball, Sofascore e Flashscore trazem cobertura em tempo real com estatísticas detalhadas, lances minuto a minuto e análises da partida.

Prováveis escalações de Macedônia do Norte x Bélgica

🇲🇰 Macedônia do Norte (técnico: Blagoja Milevski)

Goleiro : Stole Dimitrievski

: Stole Dimitrievski Defensores : Stefan Ristovski, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Ezgjan Alioski

: Stefan Ristovski, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Ezgjan Alioski Meio-campo : Elif Elmas, Enis Bardhi, Boban Nikolov

: Elif Elmas, Enis Bardhi, Boban Nikolov Ataque: Darko Churlinov, Aleksandar Trajkovski, Bojan Miovski

A seleção da Macedônia do Norte vem com força máxima, buscando surpreender uma das favoritas do grupo. Destaque para o meia Elmas, que atua no futebol italiano e é peça-chave na criação de jogadas.

🇧🇪 Bélgica (técnico: Domenico Tedesco)

Goleiro : Koen Casteels

: Koen Casteels Defensores : Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen, Arthur Theate

: Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen, Arthur Theate Meio-campo : Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne

: Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne Ataque: Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku, Leandro Trossard

A Bélgica inicia sua campanha com um elenco forte, mesclando experiência e juventude. Kevin De Bruyne e Lukaku continuam sendo os principais nomes da geração belga, que busca finalmente conquistar um título de expressão.

Retrospecto e expectativas

Historicamente, a Bélgica leva ampla vantagem sobre a Macedônia do Norte, com vitórias nas últimas partidas entre as seleções. No entanto, jogar fora de casa sempre impõe desafios, especialmente contra uma equipe que costuma dificultar a vida dos adversários em Skopje.

A expectativa é de um jogo movimentado, com os belgas impondo seu estilo ofensivo e a Macedônia tentando aproveitar os contra-ataques.

Palpite e aposta para Macedônia do Norte x Bélgica

A Bélgica entra como favorita nas casas de apostas. Um bom palpite seria a vitória da Bélgica com mais de 2.5 gols na partida, combinando o poder ofensivo dos visitantes com a vulnerabilidade defensiva da Macedônia.

Buscando onde assistir Macedônia do Norte x Bélgica ao vivo? Agora você já sabe: sintonize na ESPN ou acesse o Star+ nesta sexta-feira, às 15h45, e não perca nenhum detalhe desse confronto pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026!

Fique ligado e aproveite esse grande clássico europeu!