Procon-JP orienta e dá dicas ao consumidor sobre compra segura dos presentes para o Dia dos Namorados

A proximidade do Dia dos Namorados, celebrado na próxima quinta-feira (12), faz as vendas aquecerem, tanto no comércio físico quanto no virtual. E o consumidor que pretende comemorar a data com presentes deve ficar atento para as dicas e orientações que a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa preparou para auxiliar a realizar uma compra segura e economizar no orçamento do mês, além de conselhos que podem prevenir conflitos consumeristas futuros.

Para evitar problemas após as comemorações da data, a primeira dica é ficar atento para a escolha do presente, o que deve ser feito antes de ir às compras. “Saber o que o presenteado gostaria de receber diminui o risco de erro. Se o presente escolhido for uma roupa ou um calçado, por exemplo, o consumidor deve se certificar do número e das cores preferidas”, alerta o secretário do Procon-JP, Junior Pires.

Ele complementa que, já que o mês de junho é uma das épocas do ano em que aumenta o fluxo de consumo, o importante é antecipar as compras para evitar a correria do momento. “As festas juninas, por si só, fazem o consumo crescer e, para não se cometer erros devido à pressa, não se deve deixar as compras para a última hora porque o planejamento antecipado diminui a chance de equívocos”.

Trocas – Outra dica é quanto a ‘sondar’ o que o presenteado necessita porque esse tipo de informação leva à escolha correta e evita a troca do produto posteriormente. Para quem pretende dá perfumes, o interessante é que fique atento para a marca e a fragrância preferidas.

É importante salientar que a compra em lojas físicas não obriga o estabelecimento a realizar a troca devido à cor, o tamanho e a fragrância. “Nesse caso, a indicação é se informar da política do local sobre o assunto, uma vez que a legislação não obriga a troca do produto por esses motivos, a não ser que haja algum defeito”, informa o titular do Procon-JP.

Defeitos – Junior Pires esclarece que, constatado algum defeito, em primeiro lugar deve-se procurar a assistência técnica, que tem um prazo de 30 dias para proceder ao conserto ou à troca. “Se, ao término desse prazo a questão não for resolvida, o consumidor deve procurar o Procon-JP para que se tomem as medidas asseguradas em lei”, revelou.

Compras virtuais – Já as compras pela internet oferecem ao consumidor algumas opções de entrega, com a modalidade agendamento ou também a entrega em uma loja física. “Como é uma época em que há muita demanda, o ideal é realizar os pedidos com antecedência, mas se isso não for possível, veja o que a loja virtual pode oferecer e se lhe contempla, ficando atento aos prazos de entrega contados em dias úteis”, orienta Junior Pires.

Atraso na entrega – O secretário alerta para os possíveis atrasos na entrega do produto. “Em caso de demora excessiva é importante fazer contato, primeiro, com a empresa, guardando os números dos protocolos de atendimento. Mas, se o problema não for resolvido, aí se deve procurar os órgãos de defesa do consumidor para que as medidas previstas em lei sejam tomadas”.

Arrependimento – O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante ao cliente o direito de desistência em compras realizadas em lojas virtuais, com a devolução ocorrendo em prazo de até sete dias a partir do recebimento da mercadoria e com o direito garantido para a troca por um outro produto semelhante ou, ainda, o reembolso do pagamento realizado em valores atualizados, inclusive do frete.

Cuidado com golpes – Outro cuidado que o consumidor deve tomar quando realizar as transações em lojas virtuais é investigar se a empresa existe de fato através da conferência do CNPJ, endereço e telefone de contato e verificar se a empresa tem demanda em órgãos de defesa do consumidor.

Pesquisas para os namorados – O consumidor deve ficar atento à pesquisa de preços do Procon-JP divulgada nesta quinta-feira de um dos produtos mais procurados nessa data, o aparelho celular, que mostrou diferenças nos preços bem significativa, a exemplo do Iphone Apple 16, 128 GB: R$ 2.340, oscilando entre R$ 5.899 e R$ 8.239. A tabela da pesquisa está disponibilizada, na íntegra, nos sites da Prefeitura de João Pessoa e do Procon-JP.

Atendimentos do Procon-JP:

Sede: Avenida Dom Pedro I, 382, Tambiá, das 8h às 17h

Telefone: 0800-083-2015

Procon-JP na sua mão: (83) 98665-0179

WhatsApp do transporte público: (83) 98873-9976

Instagram: @procon_jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br

Procon-JP Digital: totens instalados nos shoppings Mangabeira, Manaíra, Tambiá e Parahyba Mall