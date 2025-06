Botafogo-SP x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Botafogo-SP x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (06) às 21h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Botafogo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Botafogo-SP x Coritiba: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo desta quinta-feira (06/06)

Nesta quinta-feira, 6 de junho de 2025, os torcedores têm um compromisso imperdível com o futebol nacional: Botafogo-SP x Coritiba se enfrentam em mais uma rodada decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida promete movimentar o Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com ambas as equipes lutando por posições importantes na tabela.

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere (pay-per-view), com início marcado para 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Botafogo-SP x Coritiba ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere (pay-per-view), com início marcado para 21h30 (horário de Brasília). Para quem prefere acompanhar pela internet, o Premiere também disponibiliza o jogo via streaming no Globoplay, para assinantes do pacote de esportes.

Além disso, rádios esportivas locais e plataformas como o GE (Globo Esporte) e o Sofascore oferecerão cobertura em tempo real com estatísticas, lances e comentários minuto a minuto.

Prováveis escalações de Botafogo-SP x Coritiba

Botafogo-SP – Técnico: Paulo Gomes

O time paulista quer aproveitar o fator casa e a pressão da torcida para conquistar os três pontos. Com algumas dúvidas no setor ofensivo, o técnico Paulo Gomes aposta na regularidade do meio-campo.

Provável escalação:

Michael;

Vidal, Matheus Costa, Diogo Silva e Patrick Brey;

Fillipe Soutto, Tárik e Emerson;

Douglas Baggio, Robinho e Salatiel.

Coritiba – Técnico: Guilherme Macuglia

O Coritiba vem com novidades e possíveis estreias, especialmente no ataque. Por outro lado, terá de lidar com desfalques importantes no setor defensivo.

Provável escalação:

Pedro Morisco;

Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Bruno Viana e Natanael;

Willian Farias, Sebastian Gómez e Andrey;

Alef Manga, Rodrigo Pinho e Lucas Ronier.

Reforços e desfalques

Coritiba conta com os recém-contratados Lucas Ronier e Bruno Viana, que podem estrear. Já o atacante Kaio César e o lateral direito Léo são desfalques por lesão.

No Botafogo-SP, o zagueiro Diogo Silva retorna de suspensão, reforçando a defesa, enquanto o atacante Osman segue fora, em tratamento.

Ficha técnica da partida

Jogo : Botafogo-SP x Coritiba

: Botafogo-SP x Coritiba Data : 06 de junho de 2025 (quinta-feira)

: 06 de junho de 2025 (quinta-feira) Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Local : Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP) Transmissão ao vivo: Premiere

Palpite e expectativas

O confronto promete equilíbrio. O Botafogo-SP vem de bons resultados em casa, enquanto o Coritiba tenta se reencontrar fora de seus domínios. Um empate com gols é um cenário possível, mas a presença de reforços pode dar um fôlego ao Coxa.

Para mais notícias sobre futebol ao vivo, Série B, e os clubes paranaenses, continue acompanhando o portal.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.