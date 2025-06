Homenagem: tablado do Boa Vista Junina recebe nome de Chiquinho Santos

Foto: Divulgação Semuc



O tablado do Boa Vista Junina, palco dos quadrilheiros, recebeu o nome de uma das figuras mais marcantes do Maior Arraial da Amazônia, Chiquinho Santos, apresentador e diretor do Concurso de Quadrilhas.

Chiquinho Santos tem 64 anos, 29 de arraial e 25 de Boa Vista Junina. Ele é responsável por criar o regulamento do Concurso de Quadrilhas e o Congresso Técnico da competição. Do mesmo modo, é compositor da música oficial do arraial e de várias quadrilhas nesses 25 anos de festa, além de idealizar a revista Anarriê. A homenagem comandada pelo prefeito Arthur Henrique o levou às lágrimas.

“Em primeiro lugar, eu recebo com muita humildade essa homenagem. Eu acho que nem mereço, porque tem outras pessoas que merecem muito, como a Lúlia Oliveira, o Zé Nilton Ventura. Mas, se decidiram me fazer essa homenagem, tenho que receber com muita humildade e, a partir de agora, honrar esse reconhecimento”, disse Chiquinho.

Para o prefeito Arthur Henrique, a homenagem faz jus a tudo que Chiquinho Santos representa para o Boa Vista Junina e para o movimento quadrilheiro de Roraima.

“A história do Chiquinho e da cultura junina se misturam, junto com a história de Boa Vista e do nosso estado. Nada mais justo que uma grande homenagem para esse homem que tem o coração dentro da quadrilha junina. A voz do Chiquinho é a voz do Boa Vista Junina. É um pequeno gesto, mas eu espero que faça a diferença no coração do Chiquinho, porque ele vai saber que esse tablado vai carregar o nome dele”, destacou o prefeito.

Fonte: Da Redação