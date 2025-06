Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta segunda-feira (09) a Prefeitura de Guaratinguetá anuncia que o município foi contemplado com o programa Bolsa Estágio Ensino Médio, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o CIEE, que visa proporcionar experiência profissional e complementar a formação educacional de alunos do ensino médio da rede pública estadual.

Ao todo, 25 estudantes foram comtemplados com o programa, que possui duração de 6 meses. A bolsa-auxílio é paga integralmente pelo Governo do Estado, cabendo à Prefeitura de Guaratinguetá o custeio do vale-transporte dos estagiários.

A Prefeitura parabeniza os alunos e deseja muito sucesso nesta nova etapa, que certamente contribuirá para o crescimento pessoal, profissional e acadêmico de cada um.