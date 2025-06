Projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista levam alegria e inclusão ao ‘Maior Arraial da Amazônia’

Foto: Divulgação Semuc



Com muita animação, os projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista levaram alegria e inclusão ao Maior Arraial da Amazônia. Na edição comemorativa de 25 anos, os integrantes do Cabelos de Prata, Conviver e Crescer subiram ao tablado Chiquinho Santos e deram um verdadeiro show de talento.

A quadrilha do Cabelos de Prata apresentou o espetáculo “A seca no jardim das flores”. Na encenação, a noiva pedia o fim da seca aos “santos do arraial”, enquanto as crianças do projeto Conviver representavam a tão aguardada chuva, em um momento lúdico e emocionante.

Além disso, a secretária municipal de Assistência Social, Nathália Cortez, destacou a importância da apresentação para o desenvolvimento pessoal dos participantes.

“Este ano tivemos uma novidade, a integração de dois projetos. O Conviver participou do Cabelos de Prata, juntos construíram um enredo digno das grandes quadrilhas profissionais. Isso representa uma evolução para eles, que ficaram muito felizes e a alegria deles é contagiante”, afirmou.

Casal de Noivos emociona o público

Casados há 40 anos, Luiz Borges e Ivonete Pereira foram os noivos da quadrilha do Cabelos de Prata. Cheios de carisma, eles relataram a emoção de viver esse momento. “Fomos escolhidos entre 12 casais para representar os noivos e estamos muito felizes. É tão bom, tão prazeroso participar deste evento”, disse Ivonete.

Do mesmo modo, integrantes do projeto há quatro anos, o casal já é veterano no Boa Vista Junina. Assim, em 2024, venceram a disputa de Rei e Rainha da quadrilha, e este ano brilharam novamente, agora como noivos.

“É um prazer enorme fazer parte do Cabelos de Prata. A gente se sente nas nuvens. Estou com 71 anos, cheio de energia, e nem sinto cansaço. Além disso, é um momento muito especial, pelo qual esperamos e ensaiamos durante dois meses”, contou Luiz.

Projetos que celebraram as raízes nordestinas

Com o tema “Luta dos migrantes nordestinos”, a quadrilha do Projeto Crescer também fez bonito no tablado. Como resultado, a jovem Kamilly Vitória, de 17 anos, brilhou como Rainha Caipira e compartilhou sua trajetória até a apresentação.

“A emoção é enorme! Já participei de outras quadrilhas e o São João é uma época que amo. Quando a gente sobe no tablado, vem aquela adrenalina, a lembrança dos ensaios, das fantasias. São meses de dedicação para esse momento acontecer”, relatou.

Por fim, Vinicius Henrique, de 20 anos, participou pelo segundo ano consecutivo como noivo da quadrilha e descreveu a experiência como transformadora.“O Boa Vista Junina enriquece a gente com uma alegria contagiante. Escutar os aplausos da plateia foi algo marcante e desafiador. Foi uma vivência incrível, com pessoas que tornam essa festa o que ela é: inesquecível”, declarou.

Fonte: Da Redação