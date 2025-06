São Paulo tem previsão de temperatura mínima de 2ºC para esta semana

Por MRNews



A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para baixas temperaturas no território paulista entre os dias 11 e 14 de junho. As mínimas previstas são de 2°C na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geadas.

Nas regiões do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Itapeva, Campinas e Sorocaba, os termômetros devem marcar mínimas de 8°C no período.

Já na Região Metropolitana da capital paulista, em Bauru, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, são esperadas mínimas de 9°C. As regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto e o Litoral Norte devem registrar 11°C. Na Baixada Santista, os termômetros devem cair até 13°C.

“Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a recomendação de cuidados com idosos, crianças e pessoas em situação de rua, além de orientar a população a não acender fogueiras ou improvisar sistemas de aquecimento principalmente em ambientes fechados, devido ao risco de intoxicação. Sempre que possível, acolha animais abandonados”, destacou a Defesa Civil, em nota.

Nesta segunda-feira (9), as cidades que registraram as menores temperaturas no estado foram Campos do Jordão-SP (11°C) e São Luís do Paraitinga (13,4°C).

Capital paulista

Pela segunda vez, na capital paulista, será ativado, a partir desta terça-feira (10), o Abrigo Solidário na Estação Pedro II. O espaço funcionará durante quatro dias, das 19h às 8h, até a manhã de sábado (14), oferecendo acolhimento emergencial às pessoas em situação de rua.

A Prefeitura de São Paulo vai reativar também a Operação Baixas Temperaturas, a partir das 18h desta terça-feira (10), e instalar dez tendas de acolhimento à população mais vulnerável nas cinco regiões da cidade. As tendas funcionam das 18h à 0h. No local serão distribuídos alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água.

As tendas serão instaladas nos seguintes locais: