8° Festival de Xadrez Escolar reúne talentos mirins de Boa Vista

8° Festival de Xadrez Escolar – Foto: Divulgação/ PMBV



O 8º Festival de Xadrez Escolar da Rede Municipal de Ensino, teve início nesta quarta-feira, 11. A competição, que segue até sexta-feira, 13, e terá a participação de 138 alunos de 44 escolas. O campeonato se divide nas modalidades pré-mirim (8 a 10 anos) e mirim (11 a 13 anos).

Direcionado à estudantes do 3º ao 7º ano do Ensino Fundamental, o evento contempla unidades escolares das áreas urbana, rural e indígena, promovendo principalmente, a integração entre os alunos e valorizando o potencial de cada um.

Em contrapartida, o projeto possui uma abordagem interdisciplinar, trabalhando com foco em duas vertentes principais: o xadrez pedagógico, para reforçar conteúdos curriculares, e o xadrez esportivo, para incentivar a prática competitiva. Contudo, todos os participantes recebem medalhas e os três primeiros colocados em cada categoria receberão troféus.

O xadrez como esporte

Além do mais, fora a competição, o festival tem como objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio do xadrez, uma prática que contribui diretamente para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da memória, criatividade, tomada de decisão e autocontrole, como reforçou secretário de Educação e Cultura, Lincoln Oliveira.

“É uma alegria ver o Festival de Xadrez crescendo a cada edição, revelando talentos e despertando o interesse dos alunos pela modalidade. A cada ano, mais escolas e estudantes aderem, o que demonstra o quanto essa ação tem sido significativa no processo de aprendizagem. Para nós, é fundamental fomentar o xadrez nas escolas desde cedo, integrando alunos da área urbana, rural e indígena em um ambiente de respeito, estratégia e aprendizado”, destacou.

De acordo com o gerente municipal de Educação Física, Admilson Costa, o festival deste ano traz importantes novidades, tanto na divisão de categorias quanto na valorização dos professores, reforçando o compromisso da Prefeitura com a inclusão e reconhecimento de todos os envolvidos no processo educacional.

“Neste ano, a competição tem dois diferenciais importantes. A primeira novidade é a ampliação das categorias, considerando a inserção das turmas do 6º e 7º ano. Agora temos a categoria pré-mirim, para alunos de 8 a 10 anos, e a mirim, para estudantes de 11 a 13 anos, ampliando o alcance da competição. Além disso, os professores de Educação Física, que sempre estiveram presentes nos bastidores desse processo, também serão homenageados com medalhas”, destacou.

Jovens talentos

Kauã Phauler, de 8 anos, estudante da Escola Municipal Carmen Eugênia Macaggi, participa pela primeira vez da competição. Para ele, um momento especial e desafiador. “Estou achando muito legal. Foi a escola que me incentivou a jogar e estou gostando muito da experiência”, disse.

Thania Valetina, de 10 anos, da Escola Municipal Jael Barradas, já participa pela segunda vez do festival. “Eu gosto do xadrez porque é divertido. Você aprende, evolui no jogo e isso é muito bom. Eu quase fiz um xeque-mate, mas acabou o tempo”, afirmou.

Kauã Phauler, 8 anos – Foto: Divulgação/PMBV Thania Valetina, 10 anos – Foto: Divulgação/ PMBV

Dessa forma, evento faz parte do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Boa Vista e tem como objetivo incentivar práticas que potencializem o envolvimento do aluno em contextos de lazer e ampliar as redes de sociabilidade. Visa também a promoção da saúde, promovendo a formação integral do aluno, identificação de talentos escolares, bem como envolver a comunidade escolar.

