Agenda da prefeita Adriane Lopes nesta quarta-feira (11) – CGNotícias

A prefeita Adriane Lopes participa, nesta quarta-feira (11), do ato que marca o início da Operação Guarda em Ação com a instalação da Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no Bairro Mata do Jacinto, Região Urbana do Prosa. A solenidade será realizada às 8h30, no cruzamento entre as ruas Takeo Taira e Jamil Basmage.

O aparato permanece por sete dias na região, atuando em averiguações, ações preventivas e repressivas e no combate ao furto de fios e outras situações de violência.

O objetivo da ação é contemplar as sete regiões de Campo Grande com a Base Móvel composta por um ônibus todo equipado dando condições aos guardas de prestarem esse serviço à população. A base conta com quatro viaturas de quatro rodas e seis motos. Equipes do ROMU e GEMOP também estarão presentes na região.





Serviço:

Evento: Início da Operação Guarda em Ação – Mata do Jacinto

Data: Quarta-feira, 11 de junho

Horário: 8h30

Local: Rua Takeo Taira com Jamil Basmage