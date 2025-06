ASSISTIR AO VIVO Argentina x Colômbia Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (10/06)

A partida entre Argentina x Colômbia é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (10) às 22 hs (horário de Brasília). A partida ttem Argentina omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Argentina x Colômbia – Prévia, escalações e tudo sobre o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Na madrugada desta terça-feira (10), às 22h da manhã no horário de Brasília, a seleção da Argentina recebe a Colômbia no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo já classificada para o Mundial, a equipe de Lionel Scaloni busca manter sua impressionante sequência de vitórias, enquanto os colombianos lutam pela sobrevivência na competição.

Momento da Argentina: foco total na liderança e desempenho impecável em casa

Com 11 vitórias em 15 jogos, a Argentina é líder isolada das Eliminatórias, com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Desde a derrota para o Uruguai, em novembro de 2023, a equipe tem mostrado uma consistência impressionante, com destaque para as vitórias sobre Bolívia (6-0), Chile (3-0) e o clássico contra o Brasil (4-1).

ASSISTIR AO VIVO Uruguai x Venezuela Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (10/06)

ASSISTIR República Dominicana x Dominica AO VIVO ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 2026 CONCACAF

Além do bom momento ofensivo, a defesa argentina também tem se mostrado sólida. Jogando em casa, os campeões do mundo somam quatro vitórias seguidas e buscam agora manter a invencibilidade no Monumental diante de sua torcida.

O destaque vai para Julián Álvarez, autor de quatro gols na campanha, e para Lionel Messi, que pode retornar ao time titular após entrar no segundo tempo contra o Chile.

Momento da Colômbia: pressão e risco de perder a vaga

A Colômbia, comandada por Néstor Lorenzo, vive uma situação bem diferente. Apesar de ter começado as Eliminatórias com oito jogos de invencibilidade, a equipe sofreu uma queda brusca de desempenho. Nos últimos sete jogos, venceu apenas um, e soma cinco jogos sem vencer, incluindo derrotas dolorosas para Uruguai, Equador e Brasil.

Com 21 pontos, os colombianos ocupam a sexta posição, última que garante vaga direta para o Mundial. Mas o Venezuela, em sétimo, está com 18 pontos e embalado por duas vitórias consecutivas, o que deixa os cafeteros em alerta máximo.

ASSISTIR Jamaica x Guatemala AO VIVO ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 2026 CONCACAF

ASSISTIR Antígua e Barbuda x Cuba AO VIVO ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 2026 CONCACAF, QUARTA (06)

Perder para a Argentina pode significar o empate em pontos com os venezuelanos, dependendo dos outros resultados da rodada.

Prováveis escalações de Argentina x Colômbia

🇦🇷 Argentina:

Martínez; Molina, Romero, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Palacios; Simeone, Messi, Almada; Álvarez.

🇨🇴 Colômbia:

Mier; Muñoz, Mina, Sánchez, Borja; Lerma, Castaño; Arias, James Rodríguez, Hernández; Suárez.

Destaques individuais

Messi : com seis gols nas Eliminatórias, pode reassumir a artilharia se marcar novamente.

: com seis gols nas Eliminatórias, pode reassumir a artilharia se marcar novamente. Luis Díaz : retorna de suspensão e busca ultrapassar Messi na artilharia — ambos têm seis gols.

: retorna de suspensão e busca ultrapassar Messi na artilharia — ambos têm seis gols. James Rodríguez: lidera em assistências e chances claras criadas (5 assistências e 9 chances).

Retrospecto e palpite

A Argentina não perde para a Colômbia em casa desde 1993 e chega embalada por goleadas recentes. A última vez que a Colômbia venceu fora de casa foi em setembro de 2023.

Segundo dados estatísticos da Sports Mole, a probabilidade de vitória da Argentina é de 60,43%, contra 16,04% da Colômbia, e 23,5% de empate. O placar mais provável é 1×0 para os donos da casa, seguido de 2×0 e 2×1.

Onde assistir Argentina x Colômbia ao vivo

No Brasil, a partida entre Argentina e Colômbia pelas Eliminatórias será transmitida ao vivo no canal SporTV 2, com início da transmissão a partir das 1h50 (horário de Brasília).

Tags:

Argentina vs Colômbia, Eliminatórias Copa do Mundo 2026, Onde assistir Argentina Colômbia, Escalação Argentina hoje, Messi Argentina, Luis Díaz Colômbia, Palpites futebol, Sports Mole, SporTV Eliminatórias

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.