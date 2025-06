Em ano de COP30, evento em Belém debate restauração da Amazônia

Por MRNews



Diante de aproximadamente 700 pessoas, a cantora, jornalista e ativista indígena Djuena Tikuna subiu ao palco do Theatro da Paz, em Belém, e cantou sobre a luta para preservar a floresta amazônica.

“Toda semente que há, um dia vai germinar. Uma flor para reflorestar nossos corações. Do ventre da terra vai brotar a paz para essa guerra se acabar. Um amor para acalentar todas as nações”, diz um trecho da música.

Como a própria Tikuna explicou, a canção é um chamado para que todos assumam a responsabilidade pelo combate ao desmatamento, à crise climática e aos direitos dos povos indígenas.

“Eu faço o meu canto para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de manter viva a nossa floresta. É importante que essa luta seja de todos, porque a luta dos povos indígenas diz respeito à saúde do planeta e ao futuro da vida da Terra”, disse ela.

A apresentação aconteceu durante a quarta edição do TEDXAmazônia, entre os dias 6 e 8 de junho em Belém, que será a sede da COP30 em novembro deste ano. O tema do evento foi “Resgate – um convite para um futuro melhor”, com o objetivo de trazer debates e reflexões sobre regeneração da Amazônia e do planeta.

Entre os conferencistas que passaram pelo evento estavam a liderança indígena Alessandra Munduruku, o conservacionista colombiano Fernando Trujillo, a cientista Francielly Barbosa, a liderança indígena Adriano Karipuna, a ativista quilombola Maria Aparecida de Matos e a cantora paraense Gaby Amarantos.

Alessandra Munduruku, líder indígena, participa do encontro TEDxAmazônia, no Theatro da Paz, em Belém. Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil

O evento desse ano também se destacou por trazer palestrantes que atuam em defesa da Amazônia em outros países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Venezuela, Suriname, Equador, Peru e Guiana. Participaram ainda ativistas de outras florestas tropicais pelo mundo, como Cécile Ndjebet, de Camarões, e Bustar Maitar, da Indonésia.

TED Countdown

Durante o evento deste ano, foi anunciado que Belém também receberá a TED Countdown House entre os dias 10 e 20 de novembro, durante a COP30. Será um espaço sediado na Casa Mia, no centro histórico, para encontros e debates sobre a emergência climática global.

O projeto é realizado em parceria com o TEDXAmazônia, o Instituto Igarapé e a agência Profile. Haverá dois auditórios, estúdios de mídia, café, áreas comuns e oferta de culinária regional. Estão previstos palestras, workshops, jantares temáticos, grupos de discussão e instalações artísticas

A ideia é reunir lideranças indígenas, cientistas, investidores, artistas, ativistas, políticos e representantes da sociedade civil.

“Queremos ativar conexões improváveis, provocar conversas que normalmente não acontecem em espaços oficiais e mostrar que a Amazônia não é apenas um problema. Ela é parte da resposta”, disse Rodrigo Cunha, organizador do TEDXAmazônia.

“Queremos fundamentar a conversa sobre o clima em experiências e soluções práticas, com uma avaliação honesta. O TED tem o prazer de se reunir em Belém, na Amazônia, um dos ecossistemas mais vitais do mundo e um símbolo da urgência”, disse Logan McClure Davda, representante do TED.

O TED é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a apresentar ideias que produzam impactos na sociedade. A partir dela, existem diferentes iniciativas como TED Countdown voltado para soluções climáticas, TED menores e mais locais, ou independentes da organização central, como é o caso do TEDx.

O primeiro TEDx Amazônia ocorreu em 2010, em Manaus (AM). Mais dois eventos ocorreram na cidade em 2023 e 2024, e o quarto foi realizado agora, em junho de 2025, em Belém.

*A equipe de reportagem da Agência Brasil viajou a convite da Motiva, umas das principais apoiadoras do TEDXAmazônia.