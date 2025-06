Nota de Pesar – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Com foco no desenvolvimento regional e na melhoria da qualidade de vida da população fronteiriça, foi lançado na noite de sexta-feira (23) o programa ‘Ponta Porã Avança!’. O evento marca um novo ciclo de entregas e investimentos do Estado, que somam R$ 167,8 milhões, além de recursos oriundos do município, do Governo Federal e de […]