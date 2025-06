Procon-JP registra variação no preço da carne de até 231,96% e diferença na fraldinha chega a R$ 57,99

Pesquisa realizada pelo Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital encontrou uma diferença de até R$ 57,99 no quilo da carne bovina tipo fraldinha, que está oscilando entre R$ 25,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 82,99 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube), também a maior variação do levantamento: 231,96%.

Portanto, o consumidor que pretende fazer feira de carnes esta semana deve consultar a pesquisa do Procon-JP que indica onde encontrar esse tipo de produto mais barato, e para isso basta conferir a tabela de preços completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizado no dia 10 de junho em 23 locais, coletando preços de 77 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, além de ovos (brancos e vermelhos).

Diferenças – Mais duas diferenças de preços chamam a atenção: o quilo de maminha, R$ 44,99, que está com preços entre R$ 35,00 (Açougues do Vando – Mercado Central, Valeu o Boi – Mercado do Bairro dos Estados e Frigorífico do Tó – Mercado de Mangabeira) e R$ 79,99 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube), variação de 128,54%; e no quilo do filé bovino com cordão, R$ 32,90, que oscila entre R$ 55,00 (Açougues do Vando – Mercado Central, Conficarnes – Mercado de Mangabeira e Frigorífico do Tó – Mercado de Mangabeira) e R$ 97,90 (Cia da Carne – Torre), variação de 58,82%.

Outras variações – Outras duas variações são bem significativas: no quilo da picanha nacional, 157,17%, que está com preços entre R$ 35,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 89,99 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube), diferença de R$ 54,99; e no quilo do contrafilé, 137,11%, que oscila entre R$ 35,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 82,99 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube), diferença de R$ 47,99.

Frango – Quanto ao preço do frango, a maior variação da pesquisa ficou com o quilo da moela, 85,71%, com os preços praticados entre R$ 7,00 (Açougue Junior Aves – Mercado da Torre) e R$ 13,00 (Açougue Rô Aves – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 6,00. A maior diferença, porém, foi encontrada no quilo do coração Sadia, R$ 17,01, que oscila entre R$ 29,99 (Rede Compras – Aeroclube) e R$ 47,00 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), variação de 56,71%.

Ovos – O Procon-JP também levantou preços de ovos e encontrou a maior variação, 11,11%, na bandeja com uma dúzia do vermelho (sem marca), que está com preços entre R$ 9,00 (Box do Guará – Mercado Central) e R$ 10,00 (Box China Ovos – Mercado da Torre).

