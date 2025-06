SONORA – Santa Catarina registra aumento nas internações por Influenza e reforça importância da vacinação

Santa Catarina enfrenta um aumento no número de internações causadas pela Influenza neste outono. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) faz um alerta para o crescimento expressivo nos casos graves da doença, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

No estado, de janeiro a maio de 2025, foram registrados mais de 1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza ou gripe grave. No mesmo período do ano passado foram 879 casos, ou seja, houve um aumento de 20%. Em relação aos óbitos, também foi registrado um crescimento com 126 óbitos em 2025, contra 66 no mesmo período de 2024.

A faixa etária mais propensa à doença é a das pessoas acima de 60 anos, que representam 46,8% dos registros de SRAG confirmados por influenza. Na sequência, os indivíduos com idade até 4 anos, com 20,8%. O registro de óbito é mais comum na faixa etária a partir dos 50 anos (110 óbitos).

A SES alerta que a baixa adesão à campanha de vacinação é um dos fatores por trás do avanço da doença. Até o momento, apenas 42,6% do público alvo foi vacinado, índice considerado abaixo do ideal para conter a propagação do vírus.

O Superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Gaudenzi, reforça a a importância da vacinação contra a Influenza, bem como das medidas não farmacológicas de prevenção:

