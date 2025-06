Tenda da Saúde aplicou mais de 1 mil doses de vacinas durante o Boa Vista Junina

Foto: Divulgação Semuc



Mais do que um evento de cultura e tradição, o Boa Vista Junina 2025 também se tornou um espaço para cuidar da saúde da população. A Tenda da Saúde marcou presença na edição dos 25 anos do Maior Arraial da Amazônia. Ela ofertou serviços gratuitos voltados à prevenção.

Durante os seis dias de evento, houve a oferta de vacinas, testagens rápidas, distribuição de preservativos e autotestes de HIV.

Sendo uma das principais estratégias de saúde pública, o serviço mais procurado pela população foi a vacina. Como resultado, ocorreu a aplicação de 1.523 doses. O que beneficiou 711 pessoas (adultos e crianças) com imunizações essenciais contra diversas doenças, entre elas a Influenza.

Do mesmo modo, o espaço também ofertou testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites, com 81 pessoas atendidas e 324 testes, contribuindo para o diagnóstico precoce das doenças. A testagem foi feita de forma sigilosa e com aconselhamento antes e depois do teste, garantindo acolhimento e segurança aos usuários.

Saúde e prevenção

Ademais, na área da prevenção, a tenda distribuiu mais de 9 mil preservativos, reforçando as ações de conscientização sobre saúde sexual e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além da distribuição de 240 autotestes de HIV, contribuindo para a importância do sexo seguro e da testagem regular.

Por fim, o superintendente da Vigilância Sanitária, Paulo Linhares, avaliou positivamente o balanço. “Estamos muito felizes com o resultado obtido pela Secretaria de Saúde no Boa Vista Junina 2025. A prefeitura tem como propósito fazer as ações não somente dentro das unidades do município. A gente procura utilizar os eventos do município e levar a saúde a toda a população”, comentou.

Fonte: Da Redação