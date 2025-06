Agência Minas Gerais | Fhemig e Hemominas promovem ação no Hospital João XXIII com Tianastácia para reforçar doação de sangue

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a Fundação Hemominas realizaram nessa quarta-feira (11/6), no Hospital João XXIII (HJXXIII), uma ação em prol do Junho Vermelho, campanha para conscientizar sobre a importância da doação de sangue.

O hospital é o principal pronto-socorro do estado e conta com Agência Transfusional, essencial para agilizar o atendimento aos pacientes com politraumatismos graves. Por mês, são realizadas uma média de 860 transfusões na unidade, o que representa 500 bolsas de Concentrado de Hemácias (CH).

Apesar disso, a unidade está com seu estoque diário de sangue em situação crítica. Segundo dados do HJXXIII, para atender à alta demanda, seriam necessários 17 doadores por dia. No entanto, em maio, apenas 13,6% do estoque foi reposto.

























“Sabemos a necessidade por sangue dos pacientes que passam pelo João XXIII e agradecemos por essa parceria. Este é o pontapé inicial de novas ações para melhorarmos o estoque e podermos dar sequência de forma mais tranquila aos tratamentos dos pacientes”, afirmou a coordenadora do Hemocentro de Belo Horizonte, Priscila Rodrigues.

Ação do bem

Para lembrar a importância da doação de sangue, o evento contou com as presenças especiais dos integrantes da banda mineira Tianastácia, além dos mascotes dos clubes de futebol da capital (Galo Doido, Raposão e Coelhão), do músico e servidor Bruno Santana, e dos artistas do Instituto HAHAHA e dos Doutores Palhaços.

Antônio Júlio, vocalista e guitarrista do Tianastácia, cantou música “O sol” de composição própria, que fez para sua mãe e ficou famosa na voz do cantor Rogério Flausino, da também banda mineira, Jota Quest.

Na ocasião, Antônio, que também é médico, lembrou, com nostalgia do tempo em que trabalhou no hospital, no início de sua carreira. “Trabalhei aqui, no setor de queimados, há mais de 30 anos. O João XXIII é, na minha humilde opinião, o melhor hospital de urgência deste país”, elogiou.

Ele aproveitou para ressaltar sobre a importância de ser um doador. “A doação de uma pessoa pode salvar até quatro vidas. Estamos falando de uma mulher grávida em um trabalho de parto complicado, de alguém que tenha sofrido um acidente de carro. A doação faz bem não só para quem recebe, mas para a alma de quem doa. Podem contar sempre com o Tianastácia para apoiar causas nobres como esta”, afirmou Antônio Júlio.

“Sozinho ninguém muda nada. Mas, se cada um fizer sua parte, nós podemos mudar a realidade”, completou o baixista, Beto Nastácia.

Doação

Os estoques de sangue do Hemominas também se encontram em situação crítica, apresentando uma queda de 39% nos tipos sanguíneos negativos e 38% nos tipos sanguíneos positivos.

Em Minas Gerais, apenas 1,8% da população é doadora de sangue, número abaixo do aconselhado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estima que 3% a 5% da população seja doadora.

Atualmente, o estado conta com 22 unidades do Hemominas e 18 Postos Avançados de Coleta Externa (Paces), distribuídos estrategicamente pelo estado. Para doar é simples e seguro. Quem tiver interesse, pode acessar mais informações no site do Hemominas.