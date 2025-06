Agência Minas Gerais | Ouvidoria Móvel promove atendimento presencial na Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim

O Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG) realizou, nesta quarta-feira (11/6), mais uma edição da Ouvidoria Móvel, com atendimento presencial na Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação teve como foco ouvir usuários da unidade, que integra a rede da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).

OGE / Divulgação



“Estar presente onde o serviço público é prestado é fundamental para demonstrar ao cidadão que sua voz tem valor e será considerada na formulação das políticas públicas. A Ouvidoria Móvel permite captar de forma mais sensível as necessidades da população”, ressaltou a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira.

Durante o atendimento, a equipe técnica da OGE/MG, acompanhada pela ouvidora de Saúde da OGE/MG, Laura Moreira, esteve à disposição para receber manifestações dos usuários da unidade, como sugestões, reclamações, elogios, solicitações e denúncias, além de esclarecer dúvidas e divulgar os canais para recebimento das manifestações.

Ouvidoria Móvel

A Ouvidoria Móvel é uma iniciativa da OGE/MG que leva atendimento presencial ao cidadão mineiro, com ações realizadas em pontos estratégicos, como em praças públicas e eventos com grande fluxo de pessoas. As atividades podem ocorrer por meio do ônibus caracterizado da OGE/MG, em estandes montados ou de forma itinerante. A proposta é facilitar o acesso aos canais oficiais de participação social e promover o diálogo direto e a eszcuta ativa entre a população e o poder público.

