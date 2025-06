ASSISTIR Bragantino x Palmeiras SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (13/06), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Bragantino x Palmeiras Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (13) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do RB, que busca a vitória sob seus domínios.

RB Bragantino x Palmeiras Sub-20: onde assistir e o que esperar do confronto pelo Brasileirão Sub-20

Nesta quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 15h (horário de Brasília), RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida promete fortes emoções e será transmitida ao vivo pelo canal Massa Bruta TV, no YouTube — uma excelente oportunidade para acompanhar os talentos que em breve poderão brilhar no futebol profissional.

🔴 Onde assistir RB Bragantino Sub-20 x Palmeiras Sub-20

Transmissão oficial: Massa Bruta TV (YouTube)

Massa Bruta TV (YouTube) Data: Quinta-feira, 12/06/2025

Quinta-feira, 12/06/2025 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Link direto: Basta acessar o canal oficial do RB Bragantino no YouTube para acompanhar a transmissão ao vivo e interagir com a torcida local.

⚽ O que esperar do confronto

O duelo marca um importante capítulo na fase de classificação do Brasileirão Sub-20. Com um formato de turno único, os clubes lutam ponto a ponto para garantir vaga entre os oito primeiros que avançam à próxima fase.

RB Bragantino Sub-20:

A equipe de Bragança Paulista entra em campo buscando consolidar sua posição entre os melhores da competição. Jogando em casa e com o apoio da Massa Bruta TV, o time aposta na força coletiva e em jovens promissores que já chamam atenção dos olheiros.

Palmeiras Sub-20:

Atual campeão e dono de três títulos (2018, 2022 e 2024), o Verdão carrega uma das categorias de base mais estruturadas do país. Com jogadores em destaque no cenário nacional, o Palmeiras quer manter a liderança e chega como favorito, mas sabe das dificuldades fora de casa.

Atual campeão e dono de três títulos (2018, 2022 e 2024), o Verdão carrega uma das categorias de base mais estruturadas do país. Com jogadores em destaque no cenário nacional, o Palmeiras quer manter a liderança e chega como favorito, mas sabe das dificuldades fora de casa.

📊 Confrontos anteriores

Nas últimas temporadas, os confrontos entre Bragantino e Palmeiras Sub-20 têm sido equilibrados, muitas vezes decididos nos detalhes. A partida desta quinta não deve ser diferente, prometendo muita intensidade e qualidade técnica dos dois lados.

🌟 Por que vale a pena assistir?

Futuro do futebol brasileiro: Essa é a chance de conhecer os nomes que logo estarão nos elencos principais. Artilheiros, meias criativos e zagueiros sólidos têm surgido com destaque ao longo da temporada.

Essa é a chance de conhecer os nomes que logo estarão nos elencos principais. Artilheiros, meias criativos e zagueiros sólidos têm surgido com destaque ao longo da temporada. Transmissão interativa: A cobertura da Massa Bruta TV é diferenciada, com narração local e forte engajamento com os torcedores, aproximando ainda mais o público da base.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?