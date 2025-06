Em maio, Seprodes atendeu 23 pequenos produtores e alcançou 25 hectares trabalhados – Prefeitura Municipal de Bonito

O Departamento de Desenvolvimento Rural (Seprodes) apresentou nesta quinta-feira, 12 de junho, o balanço das ações realizadas ao longo do mês de maio. De acordo com os dados, foram 23 pequenos produtores rurais atendidos, somando 25 hectares de áreas beneficiadas com serviços técnicos e operacionais.

A Seprodes é um departamento municipal criado com o objetivo de apoiar diretamente os pequenos agricultores, oferecendo orientações técnicas especializadas e disponibilizando maquinário agrícola para atividades como preparo do solo, manejo e adubação. O foco é aumentar a produtividade e garantir melhores condições de trabalho para quem vive da terra.

Os produtores interessados em agendar atendimentos ou obter mais informações devem procurar a equipe do Seprodes em horário comercial, no prédio anexo à Garagem da Secretaria de Obras.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou o compromisso da gestão com o desenvolvimento rural, afirmando que “nosso compromisso é estar ao lado de quem produz. O pequeno agricultor não está sozinho — a prefeitura está presente, com equipe, estrutura e vontade de fazer a diferença no campo.”